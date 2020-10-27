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iPhone 12 dayanıklılık testine tabii tutuldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.10.2020 12:17 | Son Güncelleme

Bakalım Apple’ın yeni gözdesi Ceramic Shield koruması sayesinde nasıl performans sergiliyor?

iPhone 12 dayanıklılık testine tabii tutuldu

Cupertinolu teknoloji devi Apple, geçtiğimiz haftalarda merakla beklenen iPhone 12 ailesini tanıtmıştı. Yeni iPhone'larda Ceramic Shield teknolojisi ile koruma sunduğunu belirten Apple, yeni modellerin çok daha dayanıklı olacağını iddia etmişti. Bugün ise iPhone 12 dayanıklılık testine tabii tutuldu.

Apple videoları ile ünlü YouTube kanalı EverythingApplePro’nun yaptığı testlerde iPhone 12 ve 12 Pro’nun sergilemiş olduğu dayanıklılık şaşırttı. iPhone 11’e göre tam dört kat daha fazla koruma sağlayan Ceramic Sheild teknolojisi, testlerin sonunda Apple’ın dediklerini akla getirdi.

APPLE CERAMİC SHİELD İÇİN NE DEMİŞTİ?

Apple, Ceramic Shield için; “Sağlamlık çok önemli. Ama tek başına yeterli değil. O nedenle, arka camda kullandığımız çift iyon değişimi işlemini ön yüzeye de uygulayarak darbe izlerine, çizilmelere ve günlük kullanımın yol açtığı yıpranmaya karşı da koruma sağladık. Ön yüzeyin dayanıklılığına katkıda bulunan bir şey daha var. Ceramic Shield telefonun kenarlarına kadar devam ederek hiçbir boşluk bırakmıyor ve böylece daha da sağlam bir koruma sağlamaya yardımcı oluyor. İşte tüm bu tasarım ayrıntıları sayesinde düşmelere karşı performansı dört kat artırmayı başararak iPhone için bir yıldan diğerine bugüne kadarki en büyük gelişimi kaydettik.” ifadelerini kullanmıştı.

Dayanıklılık testi işte böyle uygulandı

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