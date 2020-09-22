iPhone 12 için yeni iddia: iPhone 12 mini geliyor!

iPhone 12 için Apple çalışmalarını sürdürüyor. Sızıntı kaynakları iPhone 12'nin üretiminin başlandığını ve Apple'ın bir yandan da iPhone 12 ile birlikte çıkması beklenen iOS 14 ara güncellemesine odaklandığını söylüyorlar. Aynı sızıntı kaynaklarının iPhone 12 modelleri için ise iddiaları büyük. Onlar, iPhone 12 modellerinin iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olarak sıralanacağını düşünüyorlar. Fakat bu sıralamayı, son gelen bilgilerde gözüken bir model bozabilir gibi görünüyor. O modelin ismi; iPhone 12 Mini.

iPHONE 12 MİNİ ORTAYA ÇIKTI

iPhone 12 Mini adı, sızıntılarıyla bilinen bir Twitter hesabının iddiasıyla ortaya çıktı. Twitter hesabının iddiasına göre iPhone 12 modelleri iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olarak sıralanacak. 5,4 inçlik iPhone 12 böylece boyutuyla da paralel olarak iPhone 12 Mini olarak adlandırılacak. iPhone 12 adı ise yine 6,1 inçlik iPhone modeliyle yaşamaya devam edecek. iPhone 12 Max modeli ise hiçbir zaman gerçek olmayacak.

APPLE DAHA ÖNCE İPAD MİNİ'Yİ ÜRETMİŞTİ

Apple iPhone 12 modellerinin adını henüz açıklamış değil. iPhone 12 modelleri hakkındaki kesin bilgileri, ekim ayında düzenleneceği konuşulan iPhone 12 tanıtım etkinliğinde öğrenebileceğiz. Fakat Apple'ın daha önce iPad'in ufak boyutlu modelini üretip iPad Mini olarak adlandırdığını düşündüğümüzde iPhone 12 Mini adının hiç de uzak olmadığını söylememiz gerek.

