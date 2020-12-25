iPhone 12 ile başlamıştı: Xiaomi Mi 11'in kutusu da hafifleyebilir!

iPhone 12 ile Xiaomi Mi 11 arasında ortak bir özellik olabilir mi? Belki her iki telefonun ekran boyutları aynı olabilir, belki her iki telefon da 5G'yi destekliyordur. Ancak bizim bahsettiğimiz 'ortak özellik' ne telefonların donanımlarına özgü, ne de kullanıcıları pek de memnun edecek cinsten. Digital Chat Station tarafından yapılan bir sızıntıya göre iki cihazın arasındaki ortak nokta, kutuları olabilir. Hatta şarj cihazı çıkmayacak kutular.

XİAOMİ Mİ 11 KUTUSU İPHONE 12 GİBİ HAFİFLEYEBİLİR

Xiaomi Mi 11'in kutusu için ünlü sızıntı kaynağı önemli bir fotoğraf paylaştı. Paylaşılan fotoğrafta bir iPhone 12 kutusu ve Xiaomi Mi 11'e ait olduğu söylenen bir kutu daha yer aldı. Her iki kutunun boyutlarının karşılaştırıldığı fotoğrafta, kutuların aynı boyutta olduğu görüldü. Bu da telefonun kutusundan şarj cihazı çıkmama ihtimalini ortaya çıkardı. Yani Mi 11 kutusu, iPhone 12 kutusu gibi hafifleyebilir. Ancak bu henüz iddia aşamasında.

SAMSUNG VE XİAOMİ APPLE'A GÖNDERME YAPMIŞTI

Samsung ve Xiaomi, iPhone 12 tanıtımı sonrası Apple'ı tiye almışlardı. Her iki firma, iPhone 12 kutusundan şarj cihazı ve kulaklık çıkmamasından ötürü telefonlarından şarj cihazı çıktığına dair paylaşımlarda bulunmuştu. Samsung, geçtiğimiz günlerde, tam da Galaxy S21 tanıtılmadan önce söz konusu paylaşımını silmişti. Xiaomi ise hala gönderisini yayınlamaya devam ediyor.

