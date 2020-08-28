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iPhone 12 Pro LiDAR tarayıcı ile gelecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.08.2020 12:05 | Son Güncelleme

iOS 14 sayesinde ortaya çıkan bu sızıntı dengeleri değiştirecek.

iPhone 12 Pro LiDAR tarayıcı ile gelecek

Apple’ın iPad Pro ile hayatımıza kazandırdığı LiDAR tarayıcı sayesinde AR uygulamaları seviye atlamıştı. iPhone 12 Pro LiDAR tarayıcı ile çıtayı bir tık yukarıya taşıyacak gibi görünüyor. iOS 14 Beta 6 ile ortaya çıkan sızıntı sayesinde iPhone 12 Pro’nun neredeyse tüm kamera özellikleri sızdı diyebiliriz.

iPHONE 12 PRO'NUN KAMERA YETENEKLERİ ARTACAK

iPhone 12 Pro’da bu yıl yine üçlü kamera kurulumu yer alacak. Ancak bu kameralara ek olarak derinlik algılama için LiDAR tarayıcı kullanılacak. Bu sayede nesnelerin ve insanların derinliği daha net bir şekilde ölçümlenecek.

Telefonun kamera özellikleri arasında gelişmiş gece modu, Bit Depth video çekim özelliği, gelişmiş zoom ve derinlik algılama özellikleri yer alacak. Ekran konusunda ise bu modelde 120 Hz tazeleme hızı yer alacak. Ancak bu tazeleme hızı IC profillerinin geliştirilmemesinden dolayı telefonun satışa sunulmasından 1 ay sonra kullanıma sunulacak.

Apple A14 yonga setinin yapay zeka özellikleri sayesinde fotoğrafı daha hızlı işleyecek olan yeni model fiyat konusunda maalesef ki pek makul olmayacak.

iPhone 12 Pro’nun 999 dolar yerine 1.099 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunulması bekleniyor. Kutu içeriğinde şarj adaptörü ve 3.5mm Lightning kulaklığı barındırmayacak olan telefon, Türkiye’de en iyi ihtimalle 11.999 TL’den satışa sunulacak.

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