iPhone 12 Pro Max ekranıyla fark yaratabilir!

iPhone 12 ailesi için beklentiler Ekim ayına sarktı. Ünlü sızıntı kaynakları ve sektör içindeki güvenilir isimler de Apple'ın iPhone 12 ailesini Ekim ayında tanıtacağından emin. Fakat bu iPhone 12 ailesinden sızıntılar gelmesine engel değil. Bu sızıntıların bir yenisi bizzat Apple tarafından yayınlanan iOS 14'ün beta sürümünde ortaya çıktı.

iOS 14 Beta 5'i inceleyen meraklı iPhone kullanıcısı, ayarlarda Limit Frame Rate yani ekran yenileme hızını sınırlama adında yeni bir seçenek keşfetti. Bu seçeneğin iPhone 12 ailesi için hazırlandığı barizdi. Zira, iPhone 11 ailesi 60 Hz ekran yenileme hızıyla geliyor ve telefonların ekran yenileme hızı artırılamıyor. Bu yüzden bu seçeneğin iPhone 12 Pro Max için hazırlandığından şüphe yok. Üstelik ünlü sızıntı kaynağı Jon Prosser da bu düşüncede olduğunu attığı bir tweet ile belli etti.

Jon Prosser, iPhone 12 Pro ailesinde 120 Hz ekran yenileme hızından vazgeçmememizi söylüyor. Daha önce ProMotion özelliğinin iPhone 12 ailesinde yer almayacağı söyleyen Prosser, şimdi ise bu özelliğinin iPhone 12 Pro Max'te yer alabileceğini, Apple'ın bunun üzerinde çalıştığını ve elinde Apple'ın bu özelliği sunacağına dair yeteri kadar kanıt olduğunu belirtiyor.

Don’t give up on 120hz on 12 Pro yet...