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iPhone 12 Pro Max ekranıyla fark yaratabilir!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.08.2020 10:40 | Son Güncelleme

iPhone 12 Pro Max'in bir özelliği daha iOS 14 Beta 5'te yakalandı. iOS 14 Beta 5'i inceleyen bir Twitter kullanıcısı, Limit Frame Rate adında yeni bir ayar seçeneği gördü. Buna göre iPhone 12 Pro Max, Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın ekranıyla benzer özelliklere sahip olacak.

iPhone 12 Pro Max ekranıyla fark yaratabilir!

iPhone 12 ailesi için beklentiler Ekim ayına sarktı. Ünlü sızıntı kaynakları ve sektör içindeki güvenilir isimler de Apple'ın iPhone 12 ailesini Ekim ayında tanıtacağından emin. Fakat bu iPhone 12 ailesinden sızıntılar gelmesine engel değil. Bu sızıntıların bir yenisi bizzat Apple tarafından yayınlanan iOS 14'ün beta sürümünde ortaya çıktı.

İŞTE iPHONE 12 PRO MAX'İN İLK ÖZELLİĞİ

iOS 14 Beta 5'i inceleyen meraklı iPhone kullanıcısı, ayarlarda Limit Frame Rate yani ekran yenileme hızını sınırlama adında yeni bir seçenek keşfetti. Bu seçeneğin iPhone 12 ailesi için hazırlandığı barizdi. Zira, iPhone 11 ailesi 60 Hz ekran yenileme hızıyla geliyor ve telefonların ekran yenileme hızı artırılamıyor. Bu yüzden bu seçeneğin iPhone 12 Pro Max için hazırlandığından şüphe yok. Üstelik ünlü sızıntı kaynağı Jon Prosser da bu düşüncede olduğunu attığı bir tweet ile belli etti.

iPhone 12 Pro Max

'120 HZ'DEN VAZGEÇMEYİN'

Jon Prosser, iPhone 12 Pro ailesinde 120 Hz ekran yenileme hızından vazgeçmememizi söylüyor. Daha önce ProMotion özelliğinin iPhone 12 ailesinde yer almayacağı söyleyen Prosser, şimdi ise bu özelliğinin iPhone 12 Pro Max'te yer alabileceğini, Apple'ın bunun üzerinde çalıştığını ve elinde Apple'ın bu özelliği sunacağına dair yeteri kadar kanıt olduğunu belirtiyor.


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