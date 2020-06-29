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iPhone 12'ye yeni üye: iPhone 12 Max geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.06.2020 14:19 | Son Güncelleme

Apple, iPhone 12 serisi için planlarını oluşturmuş durumda. Gelen bir sızıntıya göre, kutusundan şarj aletinin çıkmayacağı söylenen iPhone 12'ler, iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Max olarak adlandırılacak. Peki yeni iPhone 12'lerin muhtemel özellikleri neler?

iPhone 12'ye yeni üye: iPhone 12 Max geliyor!

iPhone 12 için neredeyse her gün bir sızıntıyla karşılaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde gelen bir sızıntı ise her gün gelen bu sızıntılardan biraz farklıydı. Zira, o sızıntıda iPhone 12'nin 4G versiyonlarının olacağı ve 4G'li modellerin fiyatının da 5G'li modellere göre ucuz olacağı iddia edildi. Ancak sızıntının asıl odak noktasına kimse odaklanmamıştı; O nokta, sızıntıda adı geçen iPhone 12 Max'ti.

iPHONE 12 MAX iPHONE 11'DEN FARKLI OLACAK

iPhone 12 Max, Apple'ın bu yılki en önemli kozu olacak gibi görünüyor. Sızdırılan bilgilere göre iPhone 12 Max, iPhone 11 gibi LCD değil, OLED bir ekrana ev sahipliği yapacak. iPhone 12 Max, yine iPhone 11'de olduğu gibi çift kameraya yer verecek. Ancak asıl değişim iPhone 12 Max'te değil, iPhone 12'de yaşanacak.

SERİNİN EN KÜÇÜK İPHONE'U: İPHONE 12

iPhone 12, iddialara göre 5,4 inç büyüklüğünde bir ekran ile gelecek. Serinin en küçük iPhone modeli olacak olan iPhone 12, böylece 'Çentikli iPhone kullanayım ama ekranı büyük olmasın' diyen iOS kullanıcılarına hitap edecek.

iPhone 12

İPHONE 12 PRO VE İPHONE 12 PRO MAX NE OLACAK?

iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'te herhangi bir değişiklik söz konusu değil. İki telefon, serinin 'pro' takısına sahip, en iyi telefonları olmayı sürdürecek. 5G desteği de iPhone 12 ve iPhone 12 Max'te olduğu gibi iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'te de bulunacak. Kamera tarafında ise üçlü arka kamera + LiDAR tarayıcı kurulumu telefonlarda yer alacak.

iphone 12 pro max-1

İŞTE MUHTEMEL İPHONE 12 FİYATI!

iPhone 12 fiyatı konusunda çok fazla spekülasyon mevcut. Zira, iPhone 12'nin bir de 4G'li versiyonun çıkacağını söyleyen kaynaklar var. Ancak tahminler, iPhone 12'nin 649 dolardan satışa sunulacağı yönünde. iPhone 12 Pro ise iPhone 11 Pro gibi 999 dolardan satışa çıkacak gibi görünüyor. Bu sene ilk defa görmeyi beklediğimiz iPhone 12 Max için Apple'ın isteyeceği muhtemel ücret ise 749 dolar olacak.

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