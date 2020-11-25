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iPhone 12'yi solladı: İşte Apple M1 işlemcili MacBook Air'ın AnTuTu puanı!

25.11.2020 14:37 | Son Güncelleme:
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iPhone 12'yi solladı: İşte Apple M1 işlemcili MacBook Air'ın AnTuTu puanı!

Apple M1 işlemcili yeni MacBook Air'ın AnTuTu puanı için şaşırtan sonuç paylaşıldı. Paylaşılanlara göre, yeni MacBook Air AnTuTu puanı ile iPhone 12'yi de geride bırakıyor. İşte yeni MacBook Air'ın AnTuTu puanı.

Yeni MacBook Air, 13 inç MacBook Pro ve Mac Mini ile birlikte Apple'ın ''One More Thing'' etkinliğinde sahne aldı. Etkinlik sonrası Apple Silicon ailesine dahil olan ARM tabanlı Apple M1 işlemcili yeni nesil Mac modelleri, Türkiye'de dahil olmak üzere pek çok pazarda satışa çıktı. MacBook modellerine ulaşan kullanıcılar, testler yapmaya başladı. Bu testlerden biri, yeni MacBook Air'ın AnTuTu puanına odaklandı.

YENİ MACBOOK AİR ANTUTU PUANI İLE BARAJI AŞTI

AnTuTu v8 üzerinde yapılan testte, Apple M1 işlemcili yeni MacBook Air, 1.119.243 puan almayı başardı. Böylece AnTuTu'da pek görmediğimiz 1 milyon barajı aşılmış oldu. Yeni MacBook Air AnTuTu puanı ile birçok Apple ürününü de geride bıraktı. MacBook Air, A12Z işlemcili iPad Pro'ya kıyasla yüzde 50 CPU, yüzde 45 GPU artışı sağlıyor. Üstelik fark iPhone 12'de daha da açılıyor.

Yeni MacBook Air AnTuTu puanı

İPHONE 12'Yİ DE GERİDE BIRAKTI

iPhone 12 bildiğiniz üzere 5 nm'lik Apple A14 Bionic işlemcisinden güç alıyor. Apple M1 işlemcisi de tıpkı A14 Bionic gibi 5 nm süreciyle üretilmiş durumda. Fakat bu her iki işlemci arasında ciddi farklar oluşmayacağı anlamına gelmiyor.

iPhone 12 yeni MacBook Air

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Zira sonuçlara göre yeni MacBook Air AnTuTu skoru ile iPhone 12'ye nazaran yüzde 78 daha yüksek CPU performansı, GPU tarafında ise 2,5 kat daha fazla GPU performansı sunuyor.

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