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iPhone 13 Pro Max'in tasarımı göründü! Neler değişiyor?

05.05.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 13 Pro Max'in tasarımı bir video aracılığıyla ortaya çıktı. Ünlü bir YouTube kanalı, iPhone 13 Pro Max'e ait olduğu düşünülen bir maket göstererek, telefonun iPhone 12 Pro Max'e nazaran ne gibi değişiklikler ile geleceğini gösterdi.

iPhone 13 Pro Max'in tasarımı göründü! Neler değişiyor?

iPhone 13 Pro Max yeni dönemin en çok beklenen modellerinden biri. Yeni iPhone'un 13 serisinin en büyük ekranlı iPhone'u olacağı düşünülüyor. Bunun dışında iPhone 13 Pro Max de dahil olmak üzere tüm iPhone 13 modellerindeki çentik boyutunun küçüleceği iddiası var. Bu iddia, bir YouTube kanalı tarafından paylaşılan video ile daha da güçlendi.

iPHONE 13 PRO MAX MAKETİ YENİ ÇENTİĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Unbox Therapy tarafından yayınlanan video, bir iPhone 13 Pro Max maketini göstererek, değişikliklere yakından bakmamızı sağlıyor. Yeni iPhone'a ait olduğu düşünülen söz konusu maket, çentik boyutunda bir azalma yaşanacağını ortaya koyuyor. Görünüşe göre Apple, ahizeyi telefonun üst çerçevesine taşıyarak çentiği küçültmenin yolunu bulmuş.

iPhone 13 Pro Max çentik

KAMERALAR DA DEĞİŞİYOR

iPhone 13 Pro Max'in maketinde karşılaştığımız ikinci büyük sürpriz daha büyük kamera lensleri oluyor. Söz konusu videoda, iPhone 13 Pro Max'in kamera lenslerinin bariz bir şekilde iPhone 12 Pro Max'in kamera lenslerinden daha büyük olduğu görünüyor. Daha büyük lenslerin, daha kaliteli fotoğraflar elde edilmesini sağlayacağı düşünülüyor.

iPhone 13 Pro Max çentik

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iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'in selef modellere kıyasla biraz daha kalın ve ağır olması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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