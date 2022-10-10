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iPhone 13, mini ve Pro Max renkleri: Apple iPhone 13 renkleri hangileri?

10.10.2022 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, dünya çapında oldukça popüler olan cep telefonu markalarından biridir. Birçok telefon kullanıcısı, bu markanın iPhone modellerini tercih etmektedir. iOS işletim sistemine sahip bu cihazlar arasına iPhone 13 serisi de eklenmiştir. Çığır açan kamerası, şık tasarımı ve ceramic shield özelliğine sahip dayanıklı camı ile kullanıcılardan tam not almaktadır. Peki, Apple'ın satışa sunduğu iPhone 13 renkleri nelerdir?

iPhone 13, mini ve Pro Max renkleri: Apple iPhone 13 renkleri hangileri?

İçindekiler

  • iPhone 13 Renkleri
  • iPhone 13 Mini Renkleri
  • iPhone 13 Pro Max Renkleri

Apple’ın yeni ürünlerinden biri olan iPhone 13 telefon modelleri 5G özelliğine sahiptir. En yeni teknolojiler ile üretilen bu modeller, son derece sağlamdır. Yeni iPhone renkleri, kullanıcıların cep telefonu modeli seçerken daha fazla alternatif olmasına fırsat tanımaktadır. Kullanıcılar, bu yeni serinin farklı renklerinden modellerine kadar birçok avantajından faydalanmaktadır.

iPhone 13 Renkleri

iPhone 13 cep telefonu serisi şık bir tasarıma sahip olmakla birlikte farklı renk seçenekleri ile de öne çıkmaktadır. Bu yeni telefon modelleri, suya ve toza karşı oldukça dayanıklıdır. A15 bionic (en gelişmiş akıllı telefon çipi) çipe sahip olmakla beraber ekran boyutları 6.1 inç ve 6.7 inç’tir. 128 gb, 256 gb, 512 gb ve 1 tb kapasite seçenekleri mevcuttur. Çift kamera özelliği, uzun ömürlü bataryası ve çok özel tasarımı ile kullanıcıların beğenisine sunulmaktadır.
iPhone cep telefonu kullanıcıları için birbirinden farklı renk seçeneği bulunmaktadır. iPhone 13’ün en çok tercih edilen renkleri aşağıda yer almaktadır.

  • Sierra mavisi
  • Altın rengi
  • Gümüş rengi
  • Gece yarısı rengi ( alüminyum tasarım)
  • Pembe rengi (alüminyum tasarım)
  • Grafit
  • Kırmızı rengi
  • Yıldız ışığı (alüminyum tasarım)
  • Mavi rengi (alüminyum tasarım)
  • Yeşil rengi (Yeşil renginin birçok farklı tonu)
  • Sofistike köknar yeşili (Seriye son katılan renklerden biridir.)

iPhone 13 Mini Renkleri

iPhone 13 telefon modelleri arasında mini modeller de bulunmaktadır. Şık ve zarif tasarımı ile dikkat çeken bu modeller, birçok farklı renk seçeneğine sahiptir. Kullanıcıların ihtiyaç duydukları tüm özellikler bu seride mevcuttur. iPhone 13 mini telefon modellerinde öne çıkan renkler ise şunlardır;

  • Kırmızı
  • Pembe
  • Mavi
  • Siyah
  • Beyaz
  • Yıldız ışığı
  • Yeşil
  • Gece yarısı gibi renk alternatifleri mevcuttur.

iPhone 13 Pro Max Renkleri

iPhone 13 pro max modelleri paslanmaz çelik tasarım özelliğine sahiptir. iPhone 13 serisinde olduğu gibi 158 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB kapasite seçenekleri bulunmaktadır. Geniş renk yelpazesine sahip bu modelde öne çıkan renkler ise şunlardır;

  • Altın
  • Gümüş
  • Sierra mavisi
  • Grafit
  • Köknar yeşili olmak üzere toplam beş şık tasarıma sahip renk seçeneği sunmaktadır.
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Çok beklenen iPhone'un tasarımından yeni bilgiler!Çok beklenen iPhone'un tasarımından yeni bilgiler!
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