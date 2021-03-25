iPhone 13 Samsung’un izlerini taşıyacak

Bilindiği üzere Apple iPhone X’ten bu yana çıkardığı modellerde OLED panellere yer veriyor. Cupertino merkezli şirket OLED paneller için farklı isimlerle iş birliği yapıyor olsa da asıl yüklenici konumunda Samsung yer alıyor.

Geçtiğimiz aylarda Apple’ın yeni dönemde OLED ekran için farklı adreslere yönelebileceğine dair bazı dedikodular çıkmıştı. Fakat görünen o ki Apple yetkilileri Güney Koreli teknoloji devinden vazgeçmeye henüz hazır değil.

Hali hazırda dünyanın en büyük OLED ekran üreticisi pozisyonunda yer alan Samsung, Apple’ın gelecek nesil iPhone modellerinde de önemli bir role sahip olacak.

LTPO AMOLED DÖNEMİ BAŞLAYACAK

Çıkan yeni bir rapora göre yeni gelecek olan iPhone modellerinde LTPO AMOLED ekranlara yer verilecek. Apple, bu ekranlar için geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bir kez daha Samsung’un kapısını çalacak.

Geçtiğimiz yıl 5G’ye geçiş sürecinde ekran tarafında önemli yeniliklere imza atamayan Apple’ın yeni iPhone modeli ile ekran tarafında çok daha kaliteli işler sunacağı iddia ediliyor. Elbette bu şimdilik basit bir iddia.