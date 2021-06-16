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iPhone 13'ün fiyatı ortaya çıktı!

16.06.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 13'ün fiyatı sızdırıldı. Eylül ayında tanıtılması beklenen ve iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'ten oluşacağı söylenen iPhone 13 ailesi görünüşe bakılırsa fiyatları ile yine gündemi uzun süre meşgul edecek. Üstelik kullanıcıların 1 TB'lık iPhone hayali de gerçek olacak gibi görünüyor.

iPhone 13'ün fiyatı ortaya çıktı!

iPhone 13'ün fiyatı hakkında bugüne dek birçok iddia ortaya atıldı. Ancak sonuncusu, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'ten oluşması beklenen iPhone 13 ailesinin fiyatlarını bir ekran görüntüsü vasıtasıyla aktarıyor.

iPHONE 13 MODELLERİNİN RAM BİLGİSİ DE PAYLAŞILDI

Kaynaklar, iPhone 13 modellerinin tamamının fiyat bilgisinin yanı sıra, akıllı telefonların RAM ve depolama bilgilerini de paylaştı. Buna göre iPhone 13 mini ve iPhone 13, 4 GB RAM'e sahip olacak. iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modelleri ise 6 GB RAM ile gelecek.

1 TB iPHONE GELİYOR

iPhone 13 mini ve iPhone 13 64 GB, 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleri ile tüketicilerle buluşacak. iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max ise 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleri ile satışa sunulacak. Böylece kullanıcıların 1 TB'lık iPhone hayali gerçek olacak.

iPhone 13 fiyatı

İŞTE iPHONE 13'ÜN FİYATI

iPhone'ların fiyatına gelecek olursak, iPhone 12 mini gibi 5,4 inç OLED ekranla gelecek iPhone 13 mini, en uygun fiyatlı iPhone olarak piyasaya sürülecek. İddiaların içinde yer alan tüm fiyatlar ise şu şekilde:

iPhone 13 mini'nin fiyatı

  • iPhone 13 mini 64 GB - 700 dolar
  • iPhone 13 mini 128 GB - 750 dolar
  • iPhone 13 mini 256 GB - 800 dolar

iPhone 13'ün fiyatı

  • iPhone 13 64 GB - 800 dolar
  • iPhone 13 128 GB - 850 dolar
  • iPhone 13 256 GB - 950 dolar

iPhone 13 Pro'nun fiyatı

  • iPhone 13 Pro 128 GB - 1050 dolar
  • iPhone 13 Pro 256 GB - 1150 dolar
  • iPhone 13 Pro 512 GB - 1350 dolar
  • iPhone 13 Pro 1 TB - 1500 dolar

iPhone 13 Pro Max'in fiyatı

  • iPhone 13 Pro Max 128 GB - 1150 dolar
  • iPhone 13 Pro Max 256 GB - 1250 dolar
  • iPhone 13 Pro Max 512 GB - 1450 dolar
  • iPhone 13 Pro Max 1 TB - 1600 dolar
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iPHONE 13 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple A15 yonga seti ile gelmesi beklenen yeni iPhone modellerinin eylül ayında yapılması öngörülüyor. Pro ve Pro Max modellerinde 120 Hz ekran yenileme hızına sahip AMOLED ekranlar kullanılması muhtemel.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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