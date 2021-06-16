iPhone 13'ün fiyatı ortaya çıktı!

iPhone 13'ün fiyatı hakkında bugüne dek birçok iddia ortaya atıldı. Ancak sonuncusu, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'ten oluşması beklenen iPhone 13 ailesinin fiyatlarını bir ekran görüntüsü vasıtasıyla aktarıyor.

iPHONE 13 MODELLERİNİN RAM BİLGİSİ DE PAYLAŞILDI

Kaynaklar, iPhone 13 modellerinin tamamının fiyat bilgisinin yanı sıra, akıllı telefonların RAM ve depolama bilgilerini de paylaştı. Buna göre iPhone 13 mini ve iPhone 13, 4 GB RAM'e sahip olacak. iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modelleri ise 6 GB RAM ile gelecek.

1 TB iPHONE GELİYOR

iPhone 13 mini ve iPhone 13 64 GB, 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleri ile tüketicilerle buluşacak. iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max ise 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleri ile satışa sunulacak. Böylece kullanıcıların 1 TB'lık iPhone hayali gerçek olacak.

İŞTE iPHONE 13'ÜN FİYATI

iPhone'ların fiyatına gelecek olursak, iPhone 12 mini gibi 5,4 inç OLED ekranla gelecek iPhone 13 mini, en uygun fiyatlı iPhone olarak piyasaya sürülecek. İddiaların içinde yer alan tüm fiyatlar ise şu şekilde:

iPhone 13 mini'nin fiyatı