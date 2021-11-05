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iPhone 14 beklendiği gibi olmayacak! Kötü haberi verdiler

05.11.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 14’ün satışa sunulmasına daha uzun bir süre var. Fakat şimdiden telefona ilişkin bazı iddialar ortaya atılmaya başlandı. Gelen iddialara bakılırsa, iPhone 14'ün donanımı beklendiği gibi olmayacak.

iPhone 14 beklendiği gibi olmayacak! Kötü haberi verdiler

Akıllı telefon pazarındaki önemli isimlerden biri olan Apple, kısa süre önce yeni nesil iPhone modellerini satışa sunmuştu. Eylül ayında düzenlenen etkinlikte iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max ve iPhone 13 mini satışa çıkmıştı.

Nitekim bu modeller Türkiye’de de raflardaki yerlerini aldı. Hatta şu anda Türkiye de dahil pek çok ülkede stok sorunları nedeniyle iPhone 13 bulmak çok da kolay değil.

Şimdi gelelim iPhone 14 ile ilgili söylentilere. Teknoloji gündemini az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere iPhone 14’ün satışa sunulmasına daha uzun bir süre var. Fakat şimdiden telefona ilişkin bazı iddialar ortaya atılmaya başlandı.

iPhone 14 hakkında bilgiler gelmeye başladı bileiPhone 14 hakkında bilgiler gelmeye başladı bile

Bu iddialardan birisi de yeni nesil iPhone’da kullanılacak yonga seti ile ilgili. Malum önümüzdeki yıl Apple’ın 5nm’den 3nm’lik çiplere geçiş yapması bekleniyor. Fakat TSMC’ye göre bu çok da mümkün görünmüyor.

iPHONE 14, 3NM İŞLEMCİYE SAHİP OLMAYACAK

Halihazırda çip üretimi tarafında aşılamayan sorunlar mevcut. Dünyanın en büyük çip üreticilerinden biri olan TSMC talepleri karşılamakta zorlanıyor. Hal böyle olunca da yeni teknolojiler için üretim bandı geliştirmek çok da mümkün olmuyor. Yani iPhone 14’ün yeni nesil bir çip teknolojisiyle gelmesi çok da olası görünmüyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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