iPhone 14 hakkında ilk bilgiler sızdı: Tüm modellere gelecek!

Apple iPhone modellerine henüz 120 Hz yenileme hızına sahip ProMotion ekran teknolojisini getirmedi. Ancak iPhone 13 ailesi ile birlikte bu durumun değişeceği ve iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinin 120 Hz ProMotion ekran teknolojisine sahip olacağı söyleniyor. Yeni bir rapora göre bu durum, iPhone 14 ile değişebilir.

iPHONE 14'E 120 HZ PROMOTION DOPİNGİ

Rapora göre, tüm iPhone 14 modelleri 120 Hz ProMotion ekranlara sahip olabilir. Çünkü rapor, şu anda yalnızca Apple'ın Pro olmayan iPhone'ları için LTPS ekranlar ürettiği söylenen LG'nin üretim hatlarını Apple'a 120 Hz yenileme hızına sahip ekranlar sağlamak için dönüştüreceğini belirtiyor.

Eğer bu doğruysa, Apple'ın ana ekran tedarikçileri Samsung ve LG, şirkete LTPO OLED ekranlar sağlayabilecek ve bu da Apple'a ProMotion teknolojisini tüm iPhone 14 serisinde kullanmak için kapı açacak.

iPHONE 14 MODELLERİ NASIL OLACAK?

Analist Ming-Chi Kuo'ya göre ise Apple, 2022'de 6.1 inç ekrana sahip iki adet iPhone ile birlikte, iki adet 6.7 inç ekrana sahip iki iPhone daha sunacak. Yani hem standart iPhone 14 hem de iPhone 14 Pro iki farklı boyut seçeneği ile gelecek.

iPhone 14 mini modelinin üretilmesi ise beklenmiyor.

