iPhone 14 Pro konuşulmaya devam ediyor: İşte Ming-Chi Kuo'nun kamera iddiası!

iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'ten oluşacağı öne sürülen yeni iPhone modelleri için bekleyiş sürüyor. Apple'ın yeni modelleri eylül ayında tanıtması bekleniyor. Ancak eylül ayına yaklaşmamıza bile aylar varken, iPhone 14 modelleri hakkında birçok sızıntının internete düştüğü görülüyor. Bunların sonuncusu iddialara göre iPhone 14 Pro'nun şemasını gösteriyor. Ancak şemadaki modelin daha büyük kamera modülüne sahip olduğu görülüyor. Bu da birçok insana "Apple neden böyle bir değişiklik yapmak ister?" sorusunu sorduruyor. Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo ise bu sorunun yanıtına dair görüşlerini paylaşmış durumda.

İŞTE iPHONE 14 PRO'DA ARTAN BOYUTUN SEBEBİ

Ming-Chi Kuo'ya göre iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in arka kamera modülünün artan boyutu, yeni 48 MP çözünürlüğündeki geniş kameradan kaynaklanıyor. Kuo, bu görüşünü paylaştığı bir tweet ile açıkladı.

Kuo, attığı tweet'te, Max Weinbach tarafından paylaşılan sızdırılmış şemalara yanıt verdi. Şemalar, iPhone 14 Pro modellerinin arka kamera modülünün büyüyeceğini ve çıkıntının yükseleceğini gösteriyordu.

Kuo ise, daha büyük ve daha belirgin kamera çıkıntısının ana nedeninin arka kameranın 48MP'ye yükseltilmesi olduğunu söyledi. Ünlü analist ayrıca 48 MP yükseltme ile iPhone'un görüntü sensörü CIS'in diyagonal uzunluğunun yüzde 25 ila 35 arasında artacağını da sözlerine ekledi. Aynı şekilde, kameranın 7P lens sisteminin yüksekliğinin de yüzde 5-10 oranında artacağını da belirtti.

iPHONE 14 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

iPhone 14 Pro'nun özellikleri arasında en çok çentik merak konusu oluyor. Son sızıntılarda çentiğin hap ve delikli TrueDepth kamera dizisi tasarımıyla değiştirileceği öne sürülüyor. Bunun yanı sıra 48 MP kamera, 8K video kaydı gibi özelliklerden de bahsediliyor.

