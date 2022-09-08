iPhone 14 hakkında detaylar teknoloji meraklılarının gündeminde yer alıyor. Apple lansmanı sonrası yeni akıllı telefon serisinin özellikleri ve fiyatları merak konusu oldu. Peki iPhone 14 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak, iPhone 14 Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL?
İPhone 14 pro max özellikleri:
Ekran: 6.7 inç, 2778 x 1284, 458 ppi, 1200 nit, TrueTone P3 120Hz
İşlemci: Apple A16 Bionic çip
Bellek: 6GB RAM (LPDDR5)
Depolama: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB
Arka kamera: 48MP geniş kamera, 12MP ultra geniş kamera, 12MP 3x zoom kamera
Ön kamera: 12MP, otomatik odaklama
Batarya: 4323 mAh, 30W kablolu hızlı şarj, 15w MagSafe kablosuz şarj
Renkler: Mor, yeşil, altın, gümüş, grafit
Boyut ve Ağırlık: 160.7 x 78.5 x 7.8mm, 255g
iPhone 14 Pro özellikleri:
Ekran: 6.1 inç, 2532 x 1170, 480 ppi, 1200 nit, TrueTone P3 120Hz
İşlemci: Apple A16 Bionic çip
Bellek: 6GB RAM (LPDDR5)
Depolama: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB
Arka kamera: 48MP geniş kamera, 12MP ultra geniş kamera, 12MP 3x zoom kamera
Ön kamera: 12MP, otomatik odaklama
Batarya: 3200 mAh, 30W kablolu hızlı şarj, 15w MagSafe kablosuz şarj
Renkler: Mor, yeşil, altın, gümüş, grafit
Boyut ve Ağırlık: 146.7 x 71.5 x 7.6mm, 215g
iPhone 14 Pro Max Amerika fiyatı 1099 dolar. iPhone 14 Pro’nun fiyatı 999 dolar.
iPhone 14: 30.999 TL
iPhone 14 Plus: 34.999 TL
iPhone 14 Pro: 39.999 TL
iPhone 14 Pro Max: 43.999 TL
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