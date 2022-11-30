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  4. iPhone 15 için dev iddia! "Yer alması bekleniyor" deyip o bilgiyi paylaştılar: Ortalık karışacak...

iPhone 15 için dev iddia! "Yer alması bekleniyor" deyip o bilgiyi paylaştılar: Ortalık karışacak...

30.11.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 15 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu kez ise çok büyük bir iddia ortaya atılmış durumda. İddialara göre, Sony, son teknoloji görüntü sensörünü Apple'a tedarik edecek. Apple ise bu sensörü bir sonraki iPhone serisi olması beklenen iPhone 15 serisinde kullanacak. Sony'nin son teknoloji görüntü sensörünün iPhone 15'te kullanılması, gelecek yıl rekabetin artıp ortalığın karışacağının işareti olabilir.

iPhone 15 için dev iddia! "Yer alması bekleniyor" deyip o bilgiyi paylaştılar: Ortalık karışacak...

iPhone 15 hakkında yeni bilgiler gelse de, iPhone 15 ne zaman çıkacak sorusunun cevabı çok merak edilse de kesin olan bir şey var; iPhone 15'in özelliklerinin belli olmasına ve iPhone 15'in piyasaya çıkmasına çok uzağız. Fakat bu iPhone 15 için hazırlıklara başlanmadığı anlamına geliyor. Şu anda Apple ve Apple'ın tedarikçileri iPhone 15 için planları teker teker yürürlüğe koymuş olabilir. Bugün ise iPhone 15 hakkında çok büyük bir iddia ortaya atıldı.

SONY'DEN IPHONE 15'E SON TEKNOLOJİ!

Nikkei Asia'nın iddiasına göre, Sony, son teknoloji ürünü olan görüntü sensörünü bir sonraki iPhone'da kullanması için Apple'a tedarik edecek. Bu bileşen büyük ihtimalle gelecek yıl satışa çıkacak iPhone 15'te yer alacak.

Haberde, yeni görüntü sensörünü yakında çıkacak iPhone'lara dahil edilmesinin, Sony'nin yüksek çözünürlüklü fotoğrafçılık teknolojisindeki rekabet avantajını pekiştirmesi açısından çok önemli olacağının altı çizildi.

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Sony'nin bu alandaki en büyük rakibi ise Samsung Electronics. Ancak bir bileşen üreticisinin yöneticisine göre bu manzara bir veya iki yıl içinde değişebilir. Yani Sony avantajlı duruma geçebilir.

Sony'nin yeni görüntü sensörünün özelliklerinden bahsedelim biraz da. Habere göre sensör, geleneksel sensörlere kıyasla her pikseldeki doygunluk sinyali seviyesini kabaca iki katına çıkarıyor. Başka bir deyişle, sensörler belirli ayarlarda daha fazla ışık yakalayabilir ve aşırı veya yetersiz pozlamayı azaltarak, nesne güçlü bir arka aydınlatmada olsa bile akıllı telefonun kamerası kişinin yüzünü net bir şekilde çekebilir.

Sony, Nagasaki fabrikasında üreteceği yeni görüntü sensörünü sadece Apple'a değil, diğer akıllı telefon üreticilerine de sevk edecek.

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REKABET ARTACAK

Sony'nin son teknoloji görüntü sensörünün iPhone 15'te kullanılmasıyla, diğer üreticilerin de harekete geçmesi bekleniyor. Böylece gelecek yıl çıkacak telefonların kameralarında yeni teknolojilerin kullanılabilir. Bu da rekabeti artıracak ve bir anlamda akıllı telefon endüstrisinde ortalık karışacak.

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