iPhone 15 için geri sayım başladı, son iddialar ise olay oldu: "Tümüne yayılacak"

iPhone 15'in özellikleri, iPhone 15'in fiyatı ve iPhone 15'in tasarımı hakkında iddialar atılmaya devam edilirken, son gelen iddialar olay oldu. iPhone 15'in 2023'ün eylül ayında çıkması bekleniyor ancak gelen iddialar "eğer doğruysa" şimdiden iPhone 15'in tasarımı veya özelliklerine yönelik akıllarda bazı fikirler oluşmaya başladı. Bu son iPhone 15 iddialarını, diğer dedikodularla da birleştirdiğinizde dikkat çekici olarak değerlendirmeniz gayet olası.

OLAY YARATAN iPHONE 15 İDDİALARI! O ÖZELLİK HEPSİNDE BULUNACAK

O iddialar, Bloomberg'den Mark Gurman tarafından paylaşıldı. MacRumos'un Gurman'ın iddialarına dayanarak hazırladığı habere göre Apple, Dynamic Island'ı bu yıl piyasaya çıkacak dört iPhone 15 modelinin tümüne genişletmeyi planlıyor. Hap şeklindeki bir çentiği yazılımla birleştiren Dynamic Island, sadece iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'te yer alıyor. iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modellerinde ise iPhone 13'teki çentiğin aynısı bulunuyor. Ancak görünüşe göre bu fark iPhone 15 ailesinde giderilecek.

iPHONE 15 MODELLERİ NASIL OLACAK? EKRAN BOYUTLARI, İSİMLERİ...

Peki iPhone 15 ailesi hangi modellerden oluşacak? Gurman, iPhone 15 serisinin iPhone 14 serisi ile aynı şekilde dört ekran boyutu sunacağını kaydetti. Bu da 6.1 inçlik iPhone 15, 6.7 inçlik iPhone 15 Plus, 6.1 inç iPhone 15 Pro ve 6,7 inçlik iPhone 15 Pro Max'in beklenebileceği anlamına geliyor.

Bu noktada hatırlatmamızda fayda var; Gurman daha önce, iPhone 15 Pro Max'in iPhone 15 Ultra olarak adlandırılabileceğini öne sürmüştü.

İŞTE iPHONE 15'İN ÖZELLİKLERİ VE iPHONE 15 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ İÇİN SÖYLENENLER

Gurman'a göre, dört iPhone 15 modelinin tamamı Lightning yerine USB-C bağlantı noktasıyla donatılacak. Böylece Apple, AB'nin getirdiği tek tip şarj şartının gereğini yerine getirecek.

Ayrıca kaynak, iPhone 15 Pro modellerinin fiziksel yerine dokunsal ses düğmeleri ile titanyum kasaya sahip olacağı yönündeki söylentileri de doğruladı. İddialara göre iPhone 15 Pro modellerinde bulunacak iki yeni Taptic Engine, ses açma ve ses kapatma düğmeleri için 2. nesil ve 3. nesil iPhone SE'nin Ana Ekran düğmesi gibi çalışacak ve düğmeye basılma hissini simüle edecek.



