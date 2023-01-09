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'Ha geldi, ha gelecek' derken... 'Ucuz iPhone' iPhone SE 4 hayal mi oldu?

09.01.2023 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın 'ucuz iPhone' olarak da nitelendirilen iPhone SE 4 modelini piyasaya sürmesi beklenirken sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 'Ha geldi, ha gelecek' gözüyle bakılan iPhone SE 4 için son olarak ünlü analist Ming-Chi Kuo'dan bir iddia geldi. Kuo'nun söyledikleri 'Ucuz iPhone iPhone SE 4 hayal mi oldu?' dedirtti. iPhone SE 4'ün özellikleri ve fiyatı büyük merak konusuydu ancak Kuo'nun söylediklerinde sonra bu meraklar azalabilir.

'Ha geldi, ha gelecek' derken... 'Ucuz iPhone' iPhone SE 4 hayal mi oldu?

Ucuz iPhone iPhone SE 4 için flaş iddialar ortaya atılıyor. iPhone SE 4'ün özellikleri ve iPhone SE 4'ün fiyatı hakkında da birçok iddia manşetleri süsledi. Apple'ın telefonu çok çok yakın bir gelecekte olmasa da 'yakında' piyasaya sürmesi beklenirken sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Ming-Chi Kuo'nun iddiasına bakarsak, 'Ha geldi, ha gelecek' gözüyle bakılan iPhone SE 4 iptal edilmiş olabilir.

iPHONE SE 4 İÇİN KÖTÜ HABER!

Ming-Chi Kuo'nun iddiasına göre Apple, tedarikçilerine 2024'te dördüncü nesil iPhone SE'yi (iPhone SE 4) piyasaya sürme planlarını iptal ettiğini bildirdi. Kuo daha önce dördüncü nesil iPhone SE'nin iptal edileceğini veya erteleneceğini söylemişti aslında. Ancak şimdi kesin olarak cihazın iptal edildiğine inanıyor.

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ARTIK GERÇEKLEŞMESİ BEKLENMİYOR

Ayrıca Kuo, Apple'ın ilk şirket içi 5G çipini dördüncü nesil iPhone SE'de tanıtmayı planladığını, ancak görünüşe göre cihaz iptal edildiğinden bunun artık gerçekleşmesinin beklenmediğini söyledi. Kuo, bunun yerine Apple'ın 2024'te iPhone 16 serisi de içinde olmak üzere, cihazlarında kullanacağı 5G yongaları için Qualcomm'a sırtını yaslamaya devam edeceğini kaydetti.

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Apple 5G çipini gerçek dünyadaki performansının kabul edilebilir olduğundan emin olmak için iPhone 16 modellerinde kullanmadan önce iPhone SE'de test etmeyi planladı. Ming-Chi Kuo, bunu öne sürüyor.

5G desteği sunabilmek için Qualcomm'un Snapdragon X57 modemine sahip olan üçüncü nesil iPhone SE ise geçtiğimiz mart ayında piyasaya çıkmıştı. iPhone 15 modellerinin Snapdragon X70 modemi kullanması beklenirken, iPhone 16 modellerinin henüz duyurulmamış Snapdragon X75'i kullanması bekleniyor.

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