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iPhone 15'in tanıtım tarihiyle ilgili yeni iddia! Merakla beklenen etkinlik bu tarihte yapılabilir

09.08.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 15'in tanıtım tarihiyle ilgili yeni bir iddia geldi. Daha önce iPhone 15'in 13 Eylül Çarşamba günü tanıtılabileceği söyleniyordu. Yeni iddiada ise farklı bir tarihin adı geçiyor. İşte iPhone 15'in tanıtım tarihiyle ilgili o iddianın detayları!

iPhone 15'in tanıtım tarihiyle ilgili yeni iddia! Merakla beklenen etkinlik bu tarihte yapılabilir

iPhone 15 ile ilgili son durum meraklı kişiler tarafından takip ediliyor. Öte yandan, iPhone 15'in ne zaman tanıtılacağı da merak ediliyor. Daha önce iPhone 15'in 13 Eylül Çarşamba günü tanıtılabileceği konuşuluyordu. Yani bu tarih üzerine çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Ancak şimdi de farklı bir iddia geldi.

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Apple'ın yaklaşan iPhone 15 etkinliğinin muhtemelen 12 Eylül Salı günü yapılacağı öne sürüldü.

Bloomberg'den Mark Gurman, attığı bir tweet'te "işaretlerin giderek 12 Eylül'ü gösterdiğini" söyledi.

Ancak hala bir değişiklik olabilir.

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TARİH UYUMLU

Apple'ın sonbahar iPhone etkinlikleri genellikle Eylül ayının ilk iki haftasında düzenleniyor ve genellikle Salı günü gerçekleşiyor.

Bu açıdan Gurman'ın bahsettiği tarih uyumlu görünüyor.

iPhone 15 modelleri 12 Eylül'de tanıtılır ve Apple da her zamanki çıkış zamanlamasına sadık kalırsa, ön siparişlerin 15 Eylül Cuma günü başlayacağı, 22 Eylül Cuma günü ise iPhone 15 modellerinin mağazalarda satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

Apple'ın etkinlikte ise iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max olmak üzere tümü Dinamik Ada ve USB-C özelliğine sahip dört yeni iPhone modeli tanıtması bekleniyor.

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