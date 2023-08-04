iPhone 15'in çıkış tarihi sızdı mı? İşte kaynakların gündem olan 'muhtemel' tarih iddiası...

iPhone 15 ile ilgili son haberler oldukça dikkat çekici detaylar barındırırken, iPhone 15'in çıkış tarihi ya da iPhone 15'in tanıtım tarihi ile ilgili çarpıcı iddialar da ortaya çıkıyor. Bu yönde birçok söylenti yayılıyor. Yine de Apple henüz resmi bir açıklama yapmadığı için iPhone 15'in ne zaman duyurulacağı ile ilgili kesin bir şey söylemek mümkün olmuyor. Ancak eylül ayına az bir süre kalmasıyla birlikte çeşitli kaynaklardan Apple'ın yeni telefonlarını ne zaman duyuracağı ile ilgili çok çarpıcı iddialar gelmeye başladı. Ve bunlardan sonuncusu, yeni iPhone 15 serisinin ne zaman tanıtılacağını bizlere gösteriyor olabilir.

iPHONE 15 NE ZAMAN TANITILACAK? ÇARPICI İDDİA...

9to5Mac'in iddiasına göre Apple, yeni iPhone'ları Eylül ayının üçüncü haftasında duyurmayı planlıyor.



(Fotoğraflar temsilidir)

Kaynak, konuyla ilgili birden fazla kaynağın verdiği bilgiye dayandığını öne sürerek, mobil operatörlerin büyük bir akıllı telefon duyurusu nedeniyle çalışanlarından 13 Eylül'de izin yapmamalarını istediğini öne sürdü.

Bu, söz konusu duyurunun kesinlikle Apple ile ilgili olduğu anlamına gelmiyor ancak teknoloji devinin iPhone etkinliğini Eylül ayında düzenlediği bilinen bir gerçek.

Çoğu iPhone duyurusu Salı günü yapılırken ise geçen yılki etkinlik 7 Eylül Çarşamba günü yapılmıştı. 13 Eylül de Çarşamba gününe denk geliyor.

Buna dayanarak, Apple'ın iPhone etkinliğini düzenlemek için seçtiği tarihin 13 Eylül olabileceği öne sürülüyor.



(Fotoğraflar temsilidir)

Apple'ın yeni iPhone'ları 13 Eylül'de duyurması durumunda ise ön siparişlerin 15 Eylül Cuma günü başlayabileceği ve bir hafta sonra yani 22 Eylül'de de telefonların mağazalarda satışa sunulabileceği iddia ediliyor.

iPhone 14 ön siparişleri 9 Eylül'de başlamış ve resmi olarak 16 Eylül'de mağazalarda satışa sunulmuştu. Elbette bazı istisnalar olabilir.

Geçtiğimiz yıl iPhone 14 Plus satışları tedarik sorunları nedeniyle 7 Ekim'de başlamıştı. Benzer bir gecikme 2020 yılında da yaşanmış, iPhone 12 Pro Max ve iPhone 12 mini'nin lansmanını etkilemişti.

Bazı analistler iPhone 15 modellerinden en az birinin bu yıl ertelenebileceğini öngörürken, diğerleri "ciddi tedarik sıkıntılarına" rağmen tüm yeni modellerin satışının Eylül ayında başlayacağını düşünüyor.

iPHONE 15'İN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

İddialara göre;

iPhone 15 serisi, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinden oluşacak.

iPhone 15 hafif kavisli kenarlara ve ekran çevresinde daha ince çerçevelere sahip yeni bir tasarıma sahip olacak.

Dört yeni model de Dynamic Island (Dinamik Ada) ve Lightning yerine USB-C bağlantı noktası özelliğine sahip olacak.

iPhone 15 ve 15 Plus, iPhone 14 Pro'da bulunan A16 Bionic çip tarafından desteklenecek.

iPHONE 15 PRO MODELLERİ HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAK?

Yine iddialara göre;

iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max için Apple'ın paslanmaz çelik çerçeveyi titanyumdan yapılmış yeni bir çerçeve ile değiştirmesi bekleniyor.

Pro modelleri yeni A17 çipi kullanacak. Apple, daha büyük Pro modeline özel olarak, daha iyi optik yakınlaştırma için yeni bir periskop lens ekleyecek.

VE FİYAT...

Bazı iddialara göre, yeni iPhone'ların fiyatları mevcut nesle kıyasla 200 dolar kadar artabilir.