iPhone 15 tanıtılmadan iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max hakkında dikkat çekici iddialar gelmeye başladı: İşte söylenenler!

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'ten oluşması beklenen iPhone 15 ailesinin eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Ancak iPhone 15 ailesiyle ilgili daha şimdiden birçok iddia ortaya atılıyor. Çoğunlukla iPhone 15'in özellikleri ve iPhone 15'in fiyatıyla ilgili gelen bu iddialar şimdi yeni bir hal aldı. Çünkü iPhone 15 daha tanıtılmadan iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max hakkında dikkat çekici iddialar gelmeye başladı.

İŞTE ÇARPICI O İDDİA! iPHONE 16 PRO VE iPHONE 16 PRO MAX...

MacRumors tarafından haberleştirilen ekran endüstrisi analisti Ross Young'ın iddiasına göre, 2024 yılında piyasaya sürülecek iPhone 16 Pro yaklaşık olarak 6,3 inç, iPhone 16 Pro Max ise 6,9 inç ekran boyutlarına sahip olacak.

Young, attığı tweet'lerle ise iddiasına "Aslında 6.2x" ve 6.8x" olacak. 2. ondalık sayıları 2 hafta sonra Los Angeles'ta yapacağım konuşmada açıklayacağım." şeklinde bir ekleme yaptı. Anlaşıldığı kadarıyla iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in ekran boyutları sırasıyla 6.3 ve 6.9'a yuvarlanacak.

iPhone 14 Pro 6,1 inç, iPhone 14 Pro Max ise 6,7 inç boyutunda ekrana sahipti. Açıkçası bu boyutların Phone 15 Pro modellerinde de değişmesi beklenmiyor.

Ancak Young'ın iddiasına göre iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in ekranlarında çok ufak da olsa bir değişiklik olacak.

Young, standart iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın daha büyük ekranlara sahip olup olmayacağını ise belirtmedi.



