iPhone 16 ile ilgili çarpıcı iddia: O açıdan iPhone 12 ile benzerlik taşıyacak

Apple henüz iPhone 15'i tanıtmadı, ancak şimdiden 2024'te çıkacak iPhone serisi olacağı düşünülen iPhone 16 konuşulmaya başlandı. Anonim bir Twitter kullanıcısının iddiası ise tüm dikkatleri üzerine çekti.

Twitter kullanıcısı @URedditor, iPhone 16'nın tıpkı iPhone 12 gibi dikey olarak yerleştirilmiş kameralara sahip olacağını iddia etti.

APPLE iPHONE 16'DA KAMERA DÜZENİNİ DEĞİŞTİRECEK Mİ?

Kullanıcıya göre Apple, standart iPhone 16 modelleriyle birlikte "dikey kamera düzenine" geri dönecek.

Apple, iPhone 13'ten bu yana arka kameraları çapraz bir şekilde yerleştiriyor. Apple'ın kameraların düzenini tam olarak neden değiştirdiği belli olmasa da bunun muhtemelen dahili bileşenlerin düzeniyle ilgili olduğu düşünülüyor.

Akılda tutulması gereken bir husus da, bu kadar erken sızan detayların genellikle erken aşama prototiplerden geliyor olma ihtimali. Yani Apple, nihai üründen önce hala birçok şeyi değiştirebilir.

