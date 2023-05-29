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iPhone 16 Pro'nun kameralarıyla ilgili dikkat çeken söylenti!

29.05.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya sitesi Weibo'da ortaya çıkan bir iPhone 16 Pro söylentisi dikkat çekti. İddiaya göre, gelecek yıl çıkması beklenen iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in artan boyutu, periskop telefoto kamera ve %12 daha büyük ana kamera sensörü gibi önemli gelişmelere olanak sağlayacak.

iPhone 16 Pro'nun kameralarıyla ilgili dikkat çeken söylenti!

MacRumors'un haberine göre, söylenti ilk olarak sosyal medya sitesi Weibo'da, sektörden bilgi edindiğini söyleyen bir kullanıcı tarafından paylaşıldı.

DAHA FAZLA İÇ ALAN SAĞLAYACAK

Gelecek yılın iPhone 16 Pro modellerinin daha büyük ekranlara sahip olacağına dair diğer birkaç raporu 'doğrulayan' kullanıcı, cihazların artan boyutunun periskop telefoto kamera sistemi de dahil olmak üzere bileşenler için daha fazla iç alan sağlayacağını iddia ediyor.

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%12 DAHA BÜYÜK ANA KAMERA SENSÖRÜ

İddiaya göre, gelecek yıl çıkması beklenen iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in artan boyutu, periskop telefoto kamera ve %12 daha büyük ana kamera sensörü gibi önemli yükseltmelere olanak tanıyacak.

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iPhone'un ilk periskop telefoto kamerasını iPhone 15 Pro Max'in taşıması ve aynı zamanda bu özelliğin ilk başta Apple'ın en büyük iPhone'una özel olması bekleniyor. Apple'ın gelecek yılki iPhone 16 Pro modelleriyle birlikte ise telefoto kamerayı her iki "Pro" modeline de getirmeyi planladığı öne sürülüyor.

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