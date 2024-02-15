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iPhone 4 ne zaman çıktı? iPhone 4 ilk çıktığında ne kadardı, özellikleri nelerdi?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
14.02.2024 19:11 | Son Güncelleme:
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Amerikan teknoloji firması olarak öne çıkan Apple firmasının geçmişinde piyasaya sürdüğü birçok farklı cihaz yer almaktadır. Apple denildiğinde akla gelen ilk cihazlardan biri iPhone akıllı cep telefonlarıdır. iPhone 4 de bu akıllı cep telefonu cihazları arasında bulunmaktadır. iPhone 4, piyasaya çıktığı tarihte özellikleri ile dikkat çekmiştir. Peki, iPhone 4 ne zaman çıktı, ilk çıktığında ne kadardı ve özellikleri nelerdi?

iPhone 4 ne zaman çıktı? iPhone 4 ilk çıktığında ne kadardı, özellikleri nelerdi?

İçindekiler

  • iPhone 4 ne zaman çıktı?
  • iPhone 4 ilk çıktığında ne kadardı?
  • iPhone 4 özellikleri nelerdi?

iPhone 4, kendisinden önce çıkan iPhone 3GS modelinin bir üst versiyonu olarak bilinmektedir. Apple kullanıcılarının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak piyasaya sürülmüş olan bu akıllı cep telefonu modelinin de kendine has birtakım özellikleri mevcuttur. Çıktığı dönem mobil dünyanın dikkatini çeken bu cihaz, birçok yönden birtakım yeniliklere imza atmıştır.

iPhone 4 ne zaman çıktı?

Çıktığı andan itibaren milyonlarca kullanıcı tarafından satın alınan akıllı telefonların arasında Apple şirketi tarafından telefon piyasasına sunulan iPhone modelleri de yer almaktadır. iPhone akıllı cep telefonu modelleri de birçok markanın benzer akıllı telefon modelleri gibi, kullanıcılara sunduğu niteliklerle dikkat çekmektedir. iPhone 4 ise iPhone 3GS modelinden sonra 7 Haziran 2010 senesinde Apple tarafından mobil dünyaya sunulmuştur. iPhone 4 akıllı cep telefonu, bir önceki modelinden farklı bir tasarım ile üretilmiştir.

iPhone 4 ilk çıktığında ne kadardı?

2010 yılında cep telefonu piyasasına giriş yapan iPhone 4 akıllı cep telefonu modeli, aynı senenin 24 Haziran tarihinde 6 ülkede satışa sunulmuş, daha sonra diğer ülkelerde de satışa çıkmıştır. Bu bağlamda iPhone 4 kaç dolardan çıktı konusu karşımıza çıkabilir. Bu teknolojik cihazın tanıtım fiyatı 16 GB'lık model için dolar bazında 599 dolar şeklinde belirlenmiştir. Ayrıca bu cihaz retina ekran teknolojisine sahip ilk cihaz olma özelliğini de elde etmiştir.

iPhone 4 özellikleri nelerdi?

Apple firmasının ürettiği akıllı cep telefonlarından biri olan, cam ve paslanmaz çelik taban yapısına sahip iPhone 4 modeli, çıktığı dönem birçok farklı niteliği ile kullanıcıların ilgisini çekmiş ve kısa sürede satış ivmesi yakalamıştır. iPhone 4 özellikleri ise genel itibarıyla şu şekildedir:

  • 3.5 inç ekran
  • 640 X 960 piksel ekran çözünürlüğü
  • 1 tane 0.3 MP ön kamera
  • 1 tane 5 MP arka kamera
  • Tek çekirdek CPU
  • 512 MB RAM
  • 8 GB, 16 GB ve 32 GB depolama kapasitesi
  • 720p HD özelliğinde video çekimi
  • 1420 mAh batarya
  • Apple A4 APLO389 yonga seti
  • Genişliği 58.6 mm, kalınlığı 9.3 mm ve yüksekliği 115.2 mm
  • 137 gram ağırlık
  • Çok noktalı dokunma özelliği
  • LED flaş destekli kamera
  • Siyah ve beyaz renk seçenekleri
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Apple akıllı cep telefonu iphone 4
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