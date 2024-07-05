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iPhone 5S ne zaman çıktı? iPhone 5S ilk çıktığında ne kadardı, özellikleri nelerdi?

Burcu Tufan Burcu Tufan
02.07.2024 14:22
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Apple’ın günümüze kadar tasarladığı akıllı telefon modelleri bazı kişiler tarafından sıklıkla araştırılır. Apple akıllı telefon modelleri arasında iPhone 5S de vardır. 3 ayrı dahili hafıza seçeneğiyle satışa sunulan iPhone 5S modelini hatırlamak isteyenlere bu cihazın teknik özellikleri ve fiyatı hakkında açıklama yapılmalıdır.

iPhone 5S ne zaman çıktı? iPhone 5S ilk çıktığında ne kadardı, özellikleri nelerdi?

Apple’ın ürettiği bir akıllı telefon modeli olan iPhone 5S Tim Cook tarafından tanıtılmıştır. Bu akıllı telefon modeli keskin ve köşeli çerçevesi, 16/ 32/ 64 GB gibi seçenekleri olan dahili hafızası, M7 yardımcı hareket işlemcisi ile gelmiştir. iPhone 5S, Touch ID sistemiyle tasarlandığı dönemin öne çıkan modellerinden biri olmayı başarmıştır. Dolayısıyla iPhone 5S satış fiyatı, tanıtım tarihi ve önemli teknik özellikleri üzerine bilgi sunulmalıdır.

iPhone 5S ne zaman çıktı?

Apple tarafından üretilen bir akıllı telefon olan iPhone 5S satışa sunulduğu dönemde amiral gemisi olarak nitelendirilmiştir. Bu akıllı telefon modelinin Apple’ın CEO’su olan Tim Cook tarafından iPhone 5C ile birlikte tanıtıldığı bilinir. iPhone 5 modelinin yenilenmiş versiyonu olarak tasarlanan iPhone 5S’in ön siparişlerinin 2013 senesinin Eylül ayında alındığı söylenebilir. 13 Eylül 2013’te ön siparişleri alınan bu akıllı telefon modelinin genel satışının yapılmaya başlandığı tarih ise 20 Eylül 2013’tür.

iPhone 5S ilk çıktığında ne kadardı?

Parmak izi tanıma sistemi gibi özellikleriyle satışa sunulan iPhone 5S’in ilk çıktığında kaç TL olduğu merak edilir. Bu akıllı telefonun ülkemizde satışa sunulduğunda 2.149 TL olarak fiyatlandırıldığı bilinir. Ancak iPhone 5S modelinin satış fiyatı cihazın 16, 32, 64 GB belleğe sahip olan seçeneklerine göre değişkenlik göstermiştir. Örneğin 16 GB dahili hafızaya sahip olan iPhone 5S modelinin peşin fiyatı 2.149 TL olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak incelenen Apple iPhone akıllı telefon modelinin farklı dahili hafıza donanımına sahip olan çeşitlerinin 2.279 ve 2.640 Türk lirası arasında fiyatlandırıldığı söylenebilir. Tanıtımının 1- 1,5 saat kadar sürdüğü bilinen bu akıllı telefona yönelik olarak cevap aranan “iPhone 5S kaç dolardan çıktı?” sorusu ise aşağıdaki gibi incelenebilir:

  1. iPhone 5S 16 GB satış fiyatı: 649 dolar
  2. iPhone 5S 32 GB satış fiyatı: 749 dolar
  3. iPhone 5S 64 GB satış fiyatı: 849 dolar

iPhone 5S özellikleri nelerdi?

Günümüzde dahili hafızası, kamera özellikleri, gelişmiş yüz tanıma sistemi ve işlemcisi gibi teknik detaylarıyla dikkat çeken akıllı telefon modellerinin çeşitlenmesiyle birlikte geçmiş yıllarda satışa sunulan ikonik modeller de yaygın olarak araştırılır. iPhone 5S modeli de pek çok kullanıcının özelliklerini hatırlamak istediği akıllı telefonlardandır. Bu nedenle satışa sunulduğunda 649-849 dolar aralığında fiyatlandırıldığı söylenebilen iPhone 5S özellikleri aşağıdaki gibi detaylı bir şekilde sıralanmalıdır:

  • Ekran boyutu: 4.0 inç LED aydınlatmalı retina ekran
  • RAM: 1 GB
  • CPU: 64 bit Apple A7 işlemci
  • Hareket yardımcı işlemcisi: Apple M7
  • Bellek: 16/ 32/ 64 GB
  • Ön kamera: 1.2 MP
  • Arka kamera: 8 MP
  • Ekran çözünürlüğü: 1136x640
  • Pil kapasitesi: 1560 mAh
  • Ağırlık: 112 g
  • Ekran yenileme hızı: 60 Hz
  • Touch ID özelliği
    Express


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