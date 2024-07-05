iPhone 6 ne zaman çıktı? iPhone 6S ilk çıktığında ne kadardı, özellikleri nelerdi?

iOS 8 sürümüyle tanıtılan iPhone 6 uzay grisi, gümüş ve altın rengi seçenekleri ile kullanıcılara sunulmuştur. iPhone 6’nın Apple’ın CEO’su Tim Cook tarafından tanıtıldığı bilinir. iPhone 6 akıllı telefon modeline yönelik olarak en çok merak edilen hususlar cihazın çıkış tarihi, fiyatı ve donanımsal özellikleridir. Bu nedenle iPhone modellerinin özelliklerini karşılaştıran kişiler için söz edilen cihazın detaylı şekilde analiz edilmesinde fayda vardır.

iPhone 6 ne zaman çıktı?

Apple tarafından günümüze dek üretilen akıllı telefon modelleri sıklıkla incelenir. Dokunmatik akıllı telefon dünyası söz konusu olduğu zaman yeni satışa sunulan bir model genellikle aynı marka tarafından geçmiş yıllarda üretilen modellerle kıyaslanır. Buna ek olarak her sene yepyeni akıllı telefon modelleri ile kullanıcılarının karşısına çıkan markaların ne gibi yeniliklere imza attığı merak edilir.

2014 senesinde tanıtılan iPhone 6 da iOS işletim sistemine sahip olan Apple cihazları arasında yer alır. Bu model, markanın CEO’su olan Tim Cook tarafından aynı serinin ürünleri arasında sıralanan iPhone 6 Plus ve Apple Watch ile birlikte 9 Eylül 2014 tarihinde tanıtılmıştır. 2015 senesinde iPhone 6S ve iPhone 6S Plus olarak bilinen modellerle geliştirilen iPhone 6’nın çıkış sloganı ise “Büyük Olmanın Ötesinde” şeklindedir.

iPhone 6 ilk çıktığında ne kadardı?

Apple’ın 16, 32, 64 ve 128 GB’lık seçenekleri bulunan iPhone 6 modelinin tanıtıldığı sene olan 2014’te kaç TL’den satışa sunulduğu merak edilir. Bu akıllı cihazın tanıtım fiyatları dikkate alındığı zaman Türkiye’de 2.349 TL’den satışa sunulduğu belirtilebilir. iPhone 6 modelinin ABD’deki 2 yıl kontratlı satış fiyatının kaç dolar olduğu ise bu akıllı cihazın farklı bellek seçeneklerine sahip olan opsiyonlarına göre değişkenlik göstermiştir. Bu bağlamda “iPhone 6 kaç dolardan çıktı?” diyenler için aşağıdaki gibi bir liste hazırlanabilir:

iPhone 6 16 GB satış fiyatı: 199 dolar

199 dolar iPhone 6 64 GB satış fiyatı: 299 dolar

299 dolar iPhone 6 128 GB satış fiyatı: 399 dolar

iPhone 6 özellikleri nelerdi?

Gümüş, altın ve uzay grisi renk seçenekleri ile tanıtılan iPhone 6 ilgi çekmeyi başaran akıllı cihazlardan biri olmuştur. Bu akıllı telefonun 16, 32, 64, 128 GB kapasiteye sahip olan 4 ayrı modeliyle satışa sunulduğu bilinir. iPhone 6’nın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise 4.7 inç boyutundaki ekranıdır. 64 bit mimariye sahip A8 çipi bulunan iPhone 6’nın M8 yardımcı hareket işlemcisi mevcuttur. iPhone 6 özellikleri üzerine araştırma yapan kişiler tarafından incelenmesi gereken diğer önemli detaylar ise aşağıdaki gibidir:

Ön kamera: 1.2 MP

Arka kamera: 8 MP

Ekran çözünürlüğü: 750x1334 (HD+) Piksel

Ağırlık: 129 g

İşletim sistemi: iOS 8

USB versiyonu: 2.0 (Lightning portu kullanır)

Çerçeve ve gövde malzemesi: Metal (alüminyum kasa)

Bellek (RAM): 1 GB

Konuşma Süresi: 14 saate kadar (3G üzerinde)

Pil: 6.91 Wh (1810 mAh) pil

Yüz algılama özelliği

Video kaydederken fotoğraf çekme özelliği

Touch ID sistemi

NFC özelliği





