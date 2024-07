iPhone 6S Plus ne zaman çıktı? iPhone 6S Plus ilk çıktığında ne kadardı, özellikleri nelerdi?

Donanımsal özellikleri ve tasarımı bakımından iPhone 6S ile neredeyse aynı olan iPhone 6S Plus’ın en önemli farkı ekran boyutudur. Apple markasının tasarladığı telefonlarda kullanıma sunduğu Plus seçeneği ile serinin temel modelinin ekran boyutu büyük olanının tercih edilmesi mümkün olmuştur. iPhone 6S Plus da çift-çekirdekli işlemcisi, 12 MP arka kamerası ve Touch ID özelliğine ek olarak 5.5 inç ekran boyutuyla çıkmıştır.

iPhone 6S Plus ne zaman çıktı?

25 Eylül 2015’teki tanıtım lansmanıyla birlikte iPhone 6S Plus, iPhone 6S ve iPad Pro ile birlikte kullanıcıların beğenisine sunulmuştur. Serinin temel üyesi olan iPhone 6S’ten özellikle ekran boyutunun büyüklüğü ile ayrılan iPhone 6S Plus 16 Ekim 2015 itibarıyla Türkiye’de satışa sunulmuştur. Bu telefon; 3D Touch, Live Photos, 5.5 inç olan ekran boyutu ve iOS 9 sürümü ile dikkatleri çekmiştir.

iPhone 6S Plus ilk çıktığında ne kadardı?

Apple’ın iPhone 6S Plus modeli Ekim 2015 itibarıyla Türkiye’de satışa sunulmuştur. 25 Eylül 2015 tarihinden sonra ön sipariş rekorları kırdığı bilinen bu modelin fiyatlandırması ise kapasitesine göre yapılmıştır. iPhone 6S Plus 16 GB için belirlenen önerilen satış fiyatı bu modelin ilk çıktığı tarihte 3.499 TL olmuştur. Yine 128 GB’lık kapasiteye sahip olan iPhone 6S Plus modeli için 4.299 TL’lik bir satış fiyatı belirlenmiştir. Ancak bu akıllı telefon modelinin satış fiyatı döviz kuruna göre belirlendiği için pek çok kişi tarafından “iPhone 6S Plus kaç dolardan çıktı?” sorusuna da cevap arandığı görülür. Dolayısıyla iPhone 6S Plus’ın ilk çıktığı tarihte ABD doları üzerinden belirlenen satış fiyatı aşağıdaki gibi belirtilmelidir:

iPhone 6S Plus 16 GB satış fiyatı: 749 ABD doları

749 ABD doları iPhone 6S Plus 64 GB satış fiyatı: 849 ABD doları

849 ABD doları iPhone 6S Plus 128 GB satış fiyatı: 949 ABD doları

iPhone 6S Plus özellikleri nelerdi?

Donanımsal özellikleri incelendiği zaman aynı serinin ürünü olan iPhone 6S ile neredeyse aynı olduğu görülen iPhone 6S Plus ekran boyutunun büyüklüğü ile diğer ürünlerden ayrılmıştır. Bu akıllı telefon modelinin 2 GB RAM’i mevcut iken Apple A9 işlemci türüne sahip olduğu söylenebilir. M9 yardımcı hareket işlemcisi bulunan iPhone 6S Plus’ın ekran boyutunun 5.5 inç olduğu bilinir. iPhone 6S Plus özellikleri üzerine detaylı bir analiz yapmak isteyenlere ise aşağıdaki gibi bilgiler sıralanabilir:

Gövde malzemesi: Alüminyum arka kapak ve çerçeve

Ağırlık: 192 g

Ekran çözünürlüğü: 1920 x 1080 piksel

Ön kamera: 5 MP

Arka kamera: 12 MP

FaceTime kamera video kaydı: 720p HD’ye kadar

Bluetooth: 4.2

USB: 2.0

Konuşma süresi: 3G ile maksimum süre 24 saat

Ses çalma süresi: en fazla 80 saat

İnternet kullanımı: 3 G, 4 G LTE ve WI-FI ile ile en fazla 12 saat

HD video oynatma süresi: en fazla 14 saat

Renk derinliği: 16 milyon renk/ 24 bit

CPU saat hızı: 1840 MHz

CPU çekirdek sayısı: çift-çekirdek