iPhone bekleme modu nedir, ne işe yarar? iPhone bekleme modu nasıl kullanılır, nasıl açılır ve nasıl kapatılır?

Apple firması bünyesinde akıllı cep telefonundan bilgisayara, iPad'lerden iPod müzik çalarlara kadar birçok farklı cihaz bulunmaktadır. Tüm bu cihazlar bir işletim sistemine sahiptir. Her cihazın kendine has birtakım teknik özellikleri ve modları vardır. iPhone mobil cihazlarda da aynı şekilde kullanıcılara avantaj sağlayan çeşitli mod özellikleri bulunmaktadır. Bu mod özelliklerinden biri de bekleme modudur.

iPhone bekleme modu nedir?

Akıllı cep telefonları arasında bazıları Android işletim sistemine sahipken bazıları ise iOS işletim sistemine sahiptir. iPhone'lar iOS işletim sistemi ile çalışan teknolojik cihazlardan biridir. Milyonlarca kullanıcıya sahip olan bu akıllı cep telefonlarında birçok farklı özellik bulunmaktadır. Bu özelliklerden biri de iOS 17’de tanıtılan bekleme modu olarak karşımıza çıkmaktadır. Cihazın kilitli ekran konumundayken yatay vaziyette şarj edilmesiyle ana ekranda otomatik olarak takvim, saat gibi bilgilerin görülmesi durumu, bekleme modu olarak ifade edilmektedir.

iPhone bekleme modu ne işe yarar?

iPhone akıllı cep telefonlarında yer alan bekleme modu özelliği, kullanıcılara birçok farklı yarar sağlamaktadır. Kullanıcılar başka araçlara gereksinim duymadan telefonun ekranından saat, tarih gibi bilgileri görebilme fırsatına sahiptir. Bekleme modu aktif edildiğinde cihaz yatay bir şekilde şarja takılıyken kilit ekranında takvim, saat gibi önemli bilgiler yer alabilmektedir. Ayrıca kullanıcılar bu modu kullanırken ekranı kendilerine göre ayarlayabilir ve hatırlatıcı, hava durumu gibi başka widget’larda ekleyebilir. Bu modun sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için telefonun yatay olarak şarj edilmesine dikkat edilmelidir. Dikey vaziyetteyken bu mod kullanılmamaktadır.

iPhone bekleme modu nasıl kullanılır?

iPhone akıllı cep telefonlarına gelen bekleme modu ile kullanıcılar cihazlarından şarj esnasında dahi faydalanmaya devam edebilmektedir. Bu modun kullanılabilmesi için cihazın yatay olarak şarj edilmesi gerekmektedir. Cihaz dikey olarak şarj edildiğinde bekleme moduna geçiş yapmak mümkün değildir.

Genel olarak tüm akıllı cep telefonu kullanıcıları için şarjın her zaman dolu olması son derece önemlidir. Bekleme modu devreye girdiğinde kilit ekranında kullanıcıların istedikleri hava durumu, saat, tarih gibi bilgiler görülebilmektedir. Kişiler bu ekranı istedikleri gibi dizayn edebilmekte ve bekleme modu aktifken hangi widget’ları görmek istiyorlarsa onları ekrana yerleştirebilmektedir.

iPhone bekleme modu nasıl açılır?

iPhone akıllı cep telefonlarına gelen son özelliklerden biri bekleme modu özelliğidir. Bu özelliğin kullanılabilmesi için mobil cihazlarda son sürüm olarak bilinen iOS 17’nin var olması gerekmektedir. Güncelleştirme gelmemiş cihazlarda bu özellik gözükmeyebilir. Bekleme modunu kullanmak ve aktif hâle getirmek son derece kolay bir işlemdir. Bu bağlamda iPhone bekleme modu açma işlemini yapmak isteyen kullanıcıların izlemesi gereken adımlar şu şekildedir:

İlk önce iPhone mobil cihazlardan “Ayarlar” kısmına giriş yapınız.

Sonrasında “Ayarlar” bölümünde “Bekleme Modu” yazan yere tıklayınız.

“Bekleme Modu” yazan yere tıkladığınızda bu özelliği açmış olacaksınız.

iPhone bekleme modu nasıl kapatılır?

Apple firmasının en dikkat çeken teknolojik cihazlarından biri iPhone model akıllı cep telefonlarıdır. Bu cihazlara düzenli olarak birtakım önemli güncelleştirmeler gelmektedir. iOS 17 güncelleştirmesi ile birlikte bekleme modu denilen bir özellik eklenmiştir. Bu modu aktif olarak kullanan kişiler bazı zamanlarda modu kapatmak isteyebilir. iPhone bekleme modu kapatma işlemini yapmak isteyenlerin izlemesi gereken adımlar kısaca şöyledir: