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"Son anketim bunu gösteriyor" diyerek paylaştı: İşte USB-C portuna sahip olacak ilk iPhone!

11.05.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

USB-C portuna sahip ilk iPhone için olası tarih ortaya çıktı. Ünlü analist Ming-Chi Kuo, "Apple, iPhone'larda USB-C'ye ne zaman geçecek?" sorusuna yanıt niteliği taşıyan tweet'ler attı. Analist, 2023'ün ikinci yarısından söz ederek çok merak edilen USB-C portuna sahip ilk iPhone için iPhone 15'i işaret etti.

"Son anketim bunu gösteriyor" diyerek paylaştı: İşte USB-C portuna sahip olacak ilk iPhone!

Apple, iPhone modellerinde Lightning adı verilen kendine özel bir bağlantı noktası kullanıyor. Şirket, yeni iPad ve dizüstü bilgisayarlarında ise USB-C girişi tercih ediyor. Ancak gerek Avrupa Birliği'nin tek tip şarj adımı atması, gerekse de kullanıcıların Apple'a yaptığı USB-C'ye geçiş çağrısı yeni iPhone modellerinde USB-C girişinin kullanılma ihtimalini bir hayli yükseltiyor.

MİNG-CHİ KUO'DAN USB-C iPHONE AÇIKLAMASI!

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo ise bugün attığı tweet'lerde "Apple, iPhone'larda USB-C'ye ne zaman geçecek?" sorusuna bir yanıt niteliği taşıyan bilgiler sundu. Kuo, "Son anketim (tedarik zinciri anketi), 2023'ün ikinci yarısında çıkacak yeni iPhone'un Lightning bağlantı noktasını terk edeceğini ve USB-C bağlantı noktasına geçeceğini gösteriyor." dedi.

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2023'ün ikinci yarısında iPhone 15 modelinin çıkması bekleniyor. Bu yüzden USB-C girişli ilk iPhone'un iPhone 15 olacağı söyleniyor.

Apple yüksek ihtimalle iPhone 14 ailesinde Lightning girişini kullanmaya devam edecek.

Ancak söylentiler Apple tarafından doğrulanmış bilgilerden oluşmuyor. Bu yüzden şirketin nihai planının farklı olma ihtimali de her zamanki gibi söz konusu.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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