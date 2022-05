"Son anketim bunu gösteriyor" diyerek paylaştı: İşte USB-C portuna sahip olacak ilk iPhone!

Apple, iPhone modellerinde Lightning adı verilen kendine özel bir bağlantı noktası kullanıyor. Şirket, yeni iPad ve dizüstü bilgisayarlarında ise USB-C girişi tercih ediyor. Ancak gerek Avrupa Birliği'nin tek tip şarj adımı atması, gerekse de kullanıcıların Apple'a yaptığı USB-C'ye geçiş çağrısı yeni iPhone modellerinde USB-C girişinin kullanılma ihtimalini bir hayli yükseltiyor.

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo ise bugün attığı tweet'lerde "Apple, iPhone'larda USB-C'ye ne zaman geçecek?" sorusuna bir yanıt niteliği taşıyan bilgiler sundu. Kuo, "Son anketim (tedarik zinciri anketi), 2023'ün ikinci yarısında çıkacak yeni iPhone'un Lightning bağlantı noktasını terk edeceğini ve USB-C bağlantı noktasına geçeceğini gösteriyor." dedi.

My latest survey indicates that 2H23 new iPhone will abandon Lightning port and switch to USB-C port. USB-C could improve iPhone's transfer and charging speed in hardware designs, but the final spec details still depend on iOS support.