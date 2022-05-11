"Son anketim bunu gösteriyor" diyerek paylaştı: İşte USB-C portuna sahip olacak ilk iPhone!

Apple, iPhone modellerinde Lightning adı verilen kendine özel bir bağlantı noktası kullanıyor. Şirket, yeni iPad ve dizüstü bilgisayarlarında ise USB-C girişi tercih ediyor. Ancak gerek Avrupa Birliği'nin tek tip şarj adımı atması, gerekse de kullanıcıların Apple'a yaptığı USB-C'ye geçiş çağrısı yeni iPhone modellerinde USB-C girişinin kullanılma ihtimalini bir hayli yükseltiyor.

MİNG-CHİ KUO'DAN USB-C iPHONE AÇIKLAMASI!

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo ise bugün attığı tweet'lerde "Apple, iPhone'larda USB-C'ye ne zaman geçecek?" sorusuna bir yanıt niteliği taşıyan bilgiler sundu. Kuo, "Son anketim (tedarik zinciri anketi), 2023'ün ikinci yarısında çıkacak yeni iPhone'un Lightning bağlantı noktasını terk edeceğini ve USB-C bağlantı noktasına geçeceğini gösteriyor." dedi.

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My latest survey indicates that 2H23 new iPhone will abandon Lightning port and switch to USB-C port. USB-C could improve iPhone's transfer and charging speed in hardware designs, but the final spec details still depend on iOS support. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 11, 2022

2023'ün ikinci yarısında iPhone 15 modelinin çıkması bekleniyor. Bu yüzden USB-C girişli ilk iPhone'un iPhone 15 olacağı söyleniyor.

Apple yüksek ihtimalle iPhone 14 ailesinde Lightning girişini kullanmaya devam edecek.

Ancak söylentiler Apple tarafından doğrulanmış bilgilerden oluşmuyor. Bu yüzden şirketin nihai planının farklı olma ihtimali de her zamanki gibi söz konusu.

