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  4. iPhone kullanıcılarına "bizde de olsun" dedirtiyordu! Samsung'lardaki özelliğin iPhone'lara gelebileceği ortaya çıktı

iPhone kullanıcılarına "bizde de olsun" dedirtiyordu! Samsung'lardaki özelliğin iPhone'lara gelebileceği ortaya çıktı

25.05.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung telefonlarda yıllardan beri var olan ve iPhone kullanıcılarının "bizde de olsun" dedirten Always on Display (Her zaman açık ekran) özelliğinin sonunda iOS tarafına gelebileceği gündeme geldi. İddialara göre, iPhone 14 Pro modelleri her zaman açık ekran özelliğine sahip olabilir.

iPhone kullanıcılarına "bizde de olsun" dedirtiyordu! Samsung'lardaki özelliğin iPhone'lara gelebileceği ortaya çıktı

Apple, her yeni iPhone modeli birlikte yeni özellikler de sunuyor. Böylece kullanıcılarını memnun etmeye çalışıyor. Şirket, Eylül'de çıkması beklenen iPhone 14 ailesi için de benzer bir plan içerisinde. Yani kullanıcılarını memnun etmek için yeni özellikler ekleyecek. Fakat bu kapsamda ilginç bir iddia gündemde. Öyle ki Apple'ın iPhone kullanıcılarının yıllardır olmasını istediği bir özelliği sonunda getirebileceği öne sürülmekte.

ALWAYS ON DİSPLAY iPHONE DÜNYASINA GELEBİLİR!

Ross Young, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'te kullanılan 120 Hz ProMotion ekranların ekran yenileme hızını 1 Hz'e kadar düşürebilmesini beklediğini söyledi. Bu yeni yapının da her zaman açık ekran (Always on Display) özelliğinin kullanılmasına imkan tanıyacağı iddia edildi.

iPhone

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Geçen yıl, Apple'ın Always on Display özelliğini iPhone 13'e getirebileceği öne sürülmüştü. Ancak bu iddia doğru çıkmadı. Ayrıca, her zaman açık ekran özelliğine sahip iPhone 14 Pro modellerini teyit eden güvenilir bir sızıntı da henüz ulaşmadı. Ancak tüm bunlar, Apple'ın bir sürpriz yapıp iPhone kullanıcılarını şaşırtmayacağı anlamına gelmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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