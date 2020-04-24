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iPhone'lar tek bir mesajla çöküyor! Peki sebebi ne?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.04.2020 09:25 | Son Güncelleme

Apple akıllı telefonu iPhone'ları çökerten yeni bir hata bulundu. Söz konusu hatada oldukça masum görünen iki karakter, iPhone'ların çökmesine neden oluyor. Hem de etkilenen cihazlar arasında sadece iPhone'lar yok.

iPhone'lar tek bir mesajla çöküyor! Peki sebebi ne?

iPhone'larda kontrolü kaybettiren bir açık bulunduğunu dün sizlere aktarmıştık. iPhone'lar bazen güvenli oldukları kadar tehlikeli açıklara da zemin hazırlayabiliyor. Dün ortaya çıkartılan açık dile kolay tam 8 yıllıktı, bu yüzden Apple oldukça büyük bir tepki gördü. Ancak bugün keşfedilen ve neredeyse tüm Apple cihazların çökmesine neden olan açık ise ondan daha yeni ve daha ilginç.

İPHONE ÇÖKERTEN HATA KEŞFEDİLDİ

iPhone'ları çökerten yeni bir hata daha keşfedildi. İlk defa Telegram'da bir meraklı tarafından fark edilen hata, sadece iki farklı karakter ile iPhone'ların çökmesine neden oluyor. Bu karakterler ise bir İtalyan bayrağı ve bir Sindhi dili karakterinden başka bir şey değil.

iphone hata italyan bayrağı sindhi

Bu iki karakterin olduğu bir mesaj alan iPhone'lar karakterlerle uyumsuzluk gösteriyor ve yavaş çalışıp çökmeye başlıyor. Üstelik mesajın geleceği uygulamanın da herhangi bir önemi yok. Yani, o mesaj telefonunuza bir şekilde ulaşırsa iPhone'unun hemen çöküyor.

APPLE WATCH BİLE ETKİLENİYOR

İtalyan bayrağı ve Sindhi dili karakterinin olduğu hatadan etkilenen cihazlar arasında sadece iPhone'lar yok. iPad, Mac ve Apple Watch cihazları da söz konusu hatadan etkileniyor. Apple'ın ise konu hakkında henüz bir açıklaması yok. Fakat tahminler yayınlanacak yeni güncellemeler ile söz konusu sorunun çözüleceği yönünde.

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