HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone'ları uyumlu kullanıcılar merakla bekliyor! Apple'ın aklındaki ise 24 Ekim'e kadar onu kullanıma sunmak olabilir

iPhone'ları uyumlu kullanıcılar merakla bekliyor! Apple'ın aklındaki ise 24 Ekim'e kadar onu kullanıma sunmak olabilir

15.10.2023 14:44 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, uyumlu aygıtlar için yazılım güncellemeleri gönderiyor. Ana iOS sürümlerinden biri olan iOS 17 ise geçtiğimiz ay sunulmuştu. Son olarak ise önemli hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri sunan iOS 17.0.3 güncellemesi geldi. Ancak iOS 17 sürümleriyle uyumlu iPhone'ları olanlar artık bir süredir söylentilerin konusu olan iOS 17.1 güncellemesini bekliyor ve son haberler, Apple'ın aklındaki düşüncenin 24 Ekim'e kadar iOS 17.1 güncellemesini kullanıma sunmak olabileceğini gösteriyor.

iPhone'ları uyumlu kullanıcılar merakla bekliyor! Apple'ın aklındaki ise 24 Ekim'e kadar onu kullanıma sunmak olabilir

Apple iOS 17.1 güncellemesi için bekleyiş sürüyor. Meraklı kullanıcılar "iOS 17.1 ne zaman kullanıma sunulacak?" sorusunun yanıtını ararken dikkat çeken bir iddia geldi.

24 EKİM'E KADAR...

MacRumors'un "iOS 17.1 24 Ekim'e Kadar Kullanıma Sunulacak" başlıklı haberinde, Fransız Ulusal Frekans Ajansı'na (ANFR) göre Apple'ın yaklaşan iOS 17.1 güncellemesinin 24 Ekim'e kadar halka sunulacağı iddia edildi.

Çıkış tarihinin ANFR'nin web sitesinde, Apple'ın iPhone 12'deki radyasyon seviyelerini ele alma planını özetleyen bir güncellemede paylaşıldığı öne sürüldü.

İddiaya göre, Fransızca olan güncelleme çevirisinde, "Apple Fransa'da bir güncelleme sunmayı taahhüt etti. Bu düzeltme en geç 24 Ekim'e kadar tüm kullanıcılara sunulacak." denildi.

NE OLMUŞTU?

Fransa'da iPhone 12'lerin satışı yeni bir emre kadar yasaklanmıştı.

Daha sonra Reuters'ın konuyla ilgili bir haberine göre Apple, "Fransız düzenleyiciler tarafından kullanılan protokole uyum sağlamak amacıyla Fransa'daki kullanıcılar için bir yazılım güncellemesi yayınlayacağız" açıklaması yapmış ve "iPhone 12'nin Fransa'da satışa sunulmaya devam etmesini dört gözle bekliyoruz" demişti.

Ardından geçtiğimiz günlerde Apple'ın, "Fransa'daki iPhone 12 ve SAR testini anlama" başlıklı bir destek sayfası yayınladığı görülmüştü.

Söz konusu sayfanın "Fransa'da iPhone 12 için yazılım güncellemesi" kısmında da Fransa'daki kullanıcılar için, iOS 17.1 sürümünde iPhone 12 modeline yönelik bir güncelleme bulunacağı bilgisinin yer aldığı görülmüştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kürsüye çıkıp terörist başı Öcalan'ın posterini açtılarKürsüye çıkıp terörist başı Öcalan'ın posterini açtılar
Sağlık kontrolünden geçerken öğrendi! Milyonda bir görülüyorSağlık kontrolünden geçerken öğrendi! Milyonda bir görülüyor
'Yaşlı kadına eziyet' soruşturmasında karar'Yaşlı kadına eziyet' soruşturmasında karar
Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone iOS

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İkizler yer değiştirdi! Sevgilisinin yanına oturdu ama...

İkizler yer değiştirdi! Sevgilisinin yanına oturdu ama...

Adidas, Merrell, Salomon, Puma... Attığınız her adımda konforu yaşatacak ayakkabı modellerinde büyük fırsat

Adidas, Merrell, Salomon, Puma... Attığınız her adımda konforu yaşatacak ayakkabı modellerinde büyük fırsat

İsrail su akışını kesti! Filistin'deki son durum...

İsrail su akışını kesti! Filistin'deki son durum...

Korkunç anlar! Vinç bisikletli kadının üzerine düştü

Korkunç anlar! Vinç bisikletli kadının üzerine düştü

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.