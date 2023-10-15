iPhone'ları uyumlu kullanıcılar merakla bekliyor! Apple'ın aklındaki ise 24 Ekim'e kadar onu kullanıma sunmak olabilir

Apple iOS 17.1 güncellemesi için bekleyiş sürüyor. Meraklı kullanıcılar "iOS 17.1 ne zaman kullanıma sunulacak?" sorusunun yanıtını ararken dikkat çeken bir iddia geldi.

24 EKİM'E KADAR...

MacRumors'un "iOS 17.1 24 Ekim'e Kadar Kullanıma Sunulacak" başlıklı haberinde, Fransız Ulusal Frekans Ajansı'na (ANFR) göre Apple'ın yaklaşan iOS 17.1 güncellemesinin 24 Ekim'e kadar halka sunulacağı iddia edildi.

Çıkış tarihinin ANFR'nin web sitesinde, Apple'ın iPhone 12'deki radyasyon seviyelerini ele alma planını özetleyen bir güncellemede paylaşıldığı öne sürüldü.

İddiaya göre, Fransızca olan güncelleme çevirisinde, "Apple Fransa'da bir güncelleme sunmayı taahhüt etti. Bu düzeltme en geç 24 Ekim'e kadar tüm kullanıcılara sunulacak." denildi.

NE OLMUŞTU?

Fransa'da iPhone 12'lerin satışı yeni bir emre kadar yasaklanmıştı.

Daha sonra Reuters'ın konuyla ilgili bir haberine göre Apple, "Fransız düzenleyiciler tarafından kullanılan protokole uyum sağlamak amacıyla Fransa'daki kullanıcılar için bir yazılım güncellemesi yayınlayacağız" açıklaması yapmış ve "iPhone 12'nin Fransa'da satışa sunulmaya devam etmesini dört gözle bekliyoruz" demişti.

Ardından geçtiğimiz günlerde Apple'ın, "Fransa'daki iPhone 12 ve SAR testini anlama" başlıklı bir destek sayfası yayınladığı görülmüştü.

Söz konusu sayfanın "Fransa'da iPhone 12 için yazılım güncellemesi" kısmında da Fransa'daki kullanıcılar için, iOS 17.1 sürümünde iPhone 12 modeline yönelik bir güncelleme bulunacağı bilgisinin yer aldığı görülmüştü.

