iPhone sahiplerine acil uyarı!

iPhone ve iPad'lerin arkasındaki isim olan Apple'ın kendi uygulama mağazası App Store, geliştirici Kosta Eleftheriou'nun ilginç bir iddiası ile gündeme geldi.

iPHONE VE iPAD İÇİN UYGULAMA UYARISI

Geliştirici Kosta Eleftheriou, App Store'da aylardır birkaç yasa dışı film akışı uygulaması bulunduğu iddiasıyla iPhone ve iPad kullanıcılarını uyardı.

The Sun'ın haberindeki o iddialara göre, bu uygulamalar kullanıcılara kendilerini meşru göstermek için film fragmanları ve fotoğraf filtreleri kullanıyor. Uygulamalar ayrıca ekstra özelliklere erişim sağlanması için kod girilmesini veya uygulamanın paylaşılmasını istiyor.

Uygulamalarda Apple'ın yüzde 15-30 komisyon aldığı premium abonelik katmanlarının bulunduğu da iddia ediliyor.

FENOMENLER KULLANILMIŞ

Eleftheriou, yasa dışı uygulamaların tanıtımı için milyonlarca takipçiye sahip sosyal medya fenomenlerinin kullanıldığını öne sürüyor.

RAKAMLAR DUDAK UÇUKLATIYOR

İddiasıyla dikkatleri üzerine çeken geliştirici, "Apple, App Store'u denetleyemese de, bu uygulamalar 2 milyonun üzerinde indirme aldı ve şu anda günde 16.000 veya yılda yaklaşık 6 milyon dolar elde ediyorlar" ifadelerini kullandı.

GÖZDEN GEÇİRİN

Apple'dan geliştiricinin iddiasına yönelik henüz bir açıklama gelmese de, her ne olursa olsun, iPhone'unuzdaki uygulamaları gözden geçirmeniz gerekiyor. Ayrıca bir uygulamayı indirmeden önce App Store'daki yorumlarına göz atmak da oldukça önemli olabilir.

