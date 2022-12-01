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iPhone sahiplerine iOS 16.1.2 müjdesi! Dün akşam saatlerinde yayınlandı: İşte iOS 16.1.2'nin özellikleri

01.12.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone sahiplerine iOS 16.1.2 müjdesi geldi. Apple, dün akşam saatlerinde iPhone işletim sisteminin yeni sürümü iOS 16'nın küçük güncellemelerinden biri olan iOS 16.1.2'yi yayınladı. iOS 16.1.2 güncellemesi, iOS 16.1.1'in yayınlanmasından bir hafta sonra ve iOS 16.1'in piyasaya sürülmesinden üç hafta sonra geldi. Yeni iPhone güncellemesinin yayınlanmasıyla birlikte ise iOS 16.1.2 güncellemesinin özellikleri merak edilmeye başlandı. İşte iOS 16.1.2'nin merak edilen özellikleri...

iPhone sahiplerine iOS 16.1.2 müjdesi! Dün akşam saatlerinde yayınlandı: İşte iOS 16.1.2'nin özellikleri

Apple iOS 16 güncellemesini eylül ayında kullanıcıların beğenisine sunmuştu. iOS 16, yeni kilit ekranı gibi birçok yeniliği beraberinde getirmişti. Daha sonra iOS 16'nın ilk büyük güncellemesi olan iOS 16.1 yayınlanmıştı. Sorunları çözen bu güncelleme sonrası iOS 16.1.1 güncellemesi çıkmıştı. Apple, iOS 16.1.2 güncellemesi, iOS 16.1.1'in yayınlanmasından bir hafta sonra ve iOS 16.1'in piyasaya sürülmesinden üç hafta sonra bu kez iOS 16.1.2 güncellemesiyle iPhone kullanıcılarının karşısına çıktı.

iOS 16.1.2 GÜNCELLEMESİ YAYINLANDI

iOS 16.1.2 güncellemesi dün akşam saatlerinde iPhone kullanıcılarına sunuldu. Güncellemenin özellikleri ve iPhone'lara getirdiği yenilikleri ise Apple şöyle açıkladı:

"Bu güncelleme, iPhone'unuz için önemli güvenlik güncellemeleri ve aşağıdaki iyileştirmeleri sunar:

  • Kablosuz operatörlerle iyileştirilmiş uyumluluk
  • iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerinde Trafik Kazası Algılama İyileştirmeleri"

iOS 16.1.2

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iOS 16.1.2 NASIL YÜKLENİR?

iOS 16.1.2 güncellemesi, güncellemeye uygun iPhone'lar üzerinden Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne gidilerek indirilebilir.

iOS 16.1.2 GÜNCELLEMESİNE UYGUN IPHONE'LAR

  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone SE (2. nesil veya daha yeni modeller)


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