iPhone sahiplerine iOS 16.1.2 müjdesi! Dün akşam saatlerinde yayınlandı: İşte iOS 16.1.2'nin özellikleri

Apple iOS 16 güncellemesini eylül ayında kullanıcıların beğenisine sunmuştu. iOS 16, yeni kilit ekranı gibi birçok yeniliği beraberinde getirmişti. Daha sonra iOS 16'nın ilk büyük güncellemesi olan iOS 16.1 yayınlanmıştı. Sorunları çözen bu güncelleme sonrası iOS 16.1.1 güncellemesi çıkmıştı. Apple, iOS 16.1.2 güncellemesi, iOS 16.1.1'in yayınlanmasından bir hafta sonra ve iOS 16.1'in piyasaya sürülmesinden üç hafta sonra bu kez iOS 16.1.2 güncellemesiyle iPhone kullanıcılarının karşısına çıktı.

iOS 16.1.2 GÜNCELLEMESİ YAYINLANDI

iOS 16.1.2 güncellemesi dün akşam saatlerinde iPhone kullanıcılarına sunuldu. Güncellemenin özellikleri ve iPhone'lara getirdiği yenilikleri ise Apple şöyle açıkladı:

"Bu güncelleme, iPhone'unuz için önemli güvenlik güncellemeleri ve aşağıdaki iyileştirmeleri sunar:

Kablosuz operatörlerle iyileştirilmiş uyumluluk

iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerinde Trafik Kazası Algılama İyileştirmeleri"

iOS 16.1.2 NASIL YÜKLENİR?

iOS 16.1.2 güncellemesi, güncellemeye uygun iPhone'lar üzerinden Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne gidilerek indirilebilir.

iOS 16.1.2 GÜNCELLEMESİNE UYGUN IPHONE'LAR

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE (2. nesil veya daha yeni modeller)



