iPhone SE 2020'de sorun bulundu, gerçek ise sonradan anlaşıldı!

iPhone SE 2020 Apple tarafından 17 Nisan'da resmen tanıtıldı. Geçtiğimiz hafta ise ilk iPhone SE 2020 siparişleri sahiplerine ulaştı. Yeni iPhone'larını büyük bir özenle ve heyecanla kullanmaya başlayan kullanıcılar, can sıkıcı bir sorun ile karşılaştı. O sorun Haptic Touch'ın ta kendisiydi.

iPHONE SE 2020 KULLANICILARI HAPTİC TOUCH'TAN ŞİKAYETÇİ

Apple'ın iPhone 6s ile başlattığı basınca duyarlı ekran teknolojisinin yerini alan Haptic Touch, basitçe basma sürenize göre ikinci bir menü açılmasını sağlamakta. Apple bu teknolojiyi iPhone'ların bildirim çubuğuna düşen bildirimlerin detaylarını okumak sunuyor ve böylece bildirim gelen uygulama açılmadan gelen bildirimin detayları okunabiliyor. iPhone SE kullanıcılarına göre ise tüm bunları yapmak mümkün değil. Onlar, Haptic Touch'ı kullanamadıklarından şikayetçi. Reddit gibi birçok foruma şikayet yağdıran kullanıcılar, sorun yüzünden Apple'a da başvurmuş durumdalar. Fakat Apple'ın onlara cevabı ise şimdiden belli.

APPLE HAPTİC TOUCH'I DESTEKLEMİYOR

Apple Haptic Touch'ı destekleyen cihazlar arasında iPhone SE 2020'nin adını anmıyor. Yani iPhone SE 2020 Haptic Touch teknolojisini desteklemiyor. Apple'ın iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'te kullandığı, herhangi bir ek donanım gerekmediği düşünülen bu teknolojinin onlardan sonra çıkmış bir iPhone modelinde olmaması merak konusu doğrusu.

