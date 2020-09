iPhone SE 2020'ye bir rakip daha: Motorola Moto G9 Plus tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Motorola Moto G9 ailesini Motorola Moto G9 Plus ile genişletti. Bir süredir sızıntılarda görünen Motorola Moto G9 Plus, orta seviye bir akıllı telefon olarak öne çıkıyordu. Motorola'nın bugünki tanıtımıyla birlikte Motorola Moto G9 Plus, resmen tanıtıldı. Peki Moto G9 Plus sızıntılardaki özelliklerini karşılıyor mu?

MOTOROLA MOTO G9 PLUS ÖZELLİKLERİ

Moto G9 Plus'ın özellikleri arasında 6,8 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde bir ekran var. Tıpkı Huawei P40 serisinde olduğu gibi sol üst köşesinde nokta çentik bulunduran telefon, çentiğinin içerisinde ise 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera sunuyor. Snapdragon 730G işlemcisiyle gelen Motorola Moto G9 Plus, bu işlemciye ek olarak 4 GB RAM'e ve 128 GB dahili depolama alanına ev sahipliği yapıyor. Telefonun parmak izi okuyucusu şaşırtıcı bir şekilde ekranın altında değil, yan tarafında fiziksel olarak konumlanıyor.

Motorola Android 10'lu Moto G9 Plus'ın kameralarında ise elini korkak alıştırmamış. Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın arka kamera dikdörtgenine benzer bir yapıda kamera adacığı sunan Motorola'nın yeni telefonu, bu adacıkta 64 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörü bulunduruyor. Son olarak Moto G9 Plus'ın 30W hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh değerinde bir bataryayla geldiğini söyleyelim.