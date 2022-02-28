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iPhone SE 3 bekleniyor: Olası 8 Mart etkinliği için gözler yarına çevrildi! Davetiye gelebilir

28.02.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın iPhone SE 3'ün de dahil olduğu yeni ürünlerini tanıtmak için 8 Mart günü bir etkinlik düzenleyeceği konuşuluyor. Eğer iddialar doğruysa, Apple'ın bahar etkinliği için davetiyeleri yarın gönderebileceği düşünülüyor.

iPhone SE 3 bekleniyor: Olası 8 Mart etkinliği için gözler yarına çevrildi! Davetiye gelebilir

Apple, yıl içinde birden fazla etkinlik düzenliyor. Şirket yeni iPhone'ları tanıtmak için genellikle eylül ayınını tercih ederken, bahar aylarında da yeni ürünlerini görücüye çıkarmak adına etkinlik veya etkinlikler gerçekleştiriyor. Bir süredir ise Apple'ın 8 Mart Salı günü özel bir etkinlik düzenleyeceği konuşuluyor. Ancak, bu etkinliğin tarihinin doğru olup olmadığını yarın anlayabiliriz.

YARIN APPLE'DAN DAVETİYELER GELEBİLİR

Yarın anlayabiliriz çünkü Apple genellikle etkinliklerden 1 hafta önce davetiye gönderiyor. Bu da 8 Mart Salı günü düzenlenecek bir etkinliğin davetiyesinin 1 Mart Salı günü yani yarın gönderilebileceği anlamına geliyor.

Eğer 8 Mart tarihi doğruysa Apple yarın etkinliğin düzenleneceğine dair davetiyeleri gönderebilir ve böylece bir süredir konuşulan tarih doğrulanabilir.

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Apple'ın henüz kesinleşmeyen 8 Mart etkinliğinde 5G destekli yeni iPhone SE (iPhone SE 3) modelini ve yeni iPad Air'i görücüye çıkarması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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