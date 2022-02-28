iPhone SE 3 bekleniyor: Olası 8 Mart etkinliği için gözler yarına çevrildi! Davetiye gelebilir

Apple, yıl içinde birden fazla etkinlik düzenliyor. Şirket yeni iPhone'ları tanıtmak için genellikle eylül ayınını tercih ederken, bahar aylarında da yeni ürünlerini görücüye çıkarmak adına etkinlik veya etkinlikler gerçekleştiriyor. Bir süredir ise Apple'ın 8 Mart Salı günü özel bir etkinlik düzenleyeceği konuşuluyor. Ancak, bu etkinliğin tarihinin doğru olup olmadığını yarın anlayabiliriz.

YARIN APPLE'DAN DAVETİYELER GELEBİLİR

Yarın anlayabiliriz çünkü Apple genellikle etkinliklerden 1 hafta önce davetiye gönderiyor. Bu da 8 Mart Salı günü düzenlenecek bir etkinliğin davetiyesinin 1 Mart Salı günü yani yarın gönderilebileceği anlamına geliyor.

Eğer 8 Mart tarihi doğruysa Apple yarın etkinliğin düzenleneceğine dair davetiyeleri gönderebilir ve böylece bir süredir konuşulan tarih doğrulanabilir.

APPLE 8 MART'TA NELER TANITACAK? İŞTE TAHMİNLER

Apple'ın henüz kesinleşmeyen 8 Mart etkinliğinde 5G destekli yeni iPhone SE (iPhone SE 3) modelini ve yeni iPad Air'i görücüye çıkarması bekleniyor.

