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iPhone SE bu yıl gelmeyecek! Peki yeni iPhone SE ne zaman çıkacak?

02.04.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ross Young, yeni iPhone SE'nin çıkış tarihi ve özellikleri hakkında önemli iddialarda bulundu. Young'ın iddialarına göre Apple'dan bu yıl yeni iPhone SE modeli gelmeyecek. Peki yeni Phone SE ne zaman çıkacak, özellikleri nasıl olacak? İşte Young'un verdiği bilgiler.

iPhone SE bu yıl gelmeyecek! Peki yeni iPhone SE ne zaman çıkacak?
  1. nesil iPhone SE piyasaya çıkalı 1 yıl olmak üzere. Telefonun önemli bir kilometre taşını geride bırakması, doğal olarak 3. nesil iPhone SE'nin ya da iPhone SE 2021'e yönelik beklenti de oluşturuyor. Zira bildiğiniz üzere tanıtılan bir telefonun genelde 1 yıl sonra yenisi tanıtılıyor. Bu yönde iddialar da gelmiyor değil. Apple analizleriyle tanınan Ming-Chi Kuo dahil olmak üzere birçok insan, yeni iPhone SE'ye yönelik çeşitli iddialar ortaya attı. Ancak belki de bu iddiaların en kapsamlısını Ross Young sundu.

YENİ IPHONE SE GELMİYOR

Ekran endüstrisinin tecrübeli ismi Ross Young, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile yeni iPhone SE'nin özelliklerini ve çıkış tarihini paylaştı. Tanınan ismin iddiasına göre, yeni iPhone SE modeli 2022 yılında çıkacak. Yani bu yıl bir iPhone SE modeli tanıtılmayacak. Peki özellikler kısmında neler yer alacak?

iPhone SE

Aynı iddiaya göre iPhone SE 2022, 2. nesil iPhone SE'deki 4.7 inçlik LCD ekranı koruyacak ve Sub-6 GHz 5G desteğine sahip olacak. Fakat 2023'te karşımıza çok farklı bir iPhone SE çıkacak.

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IPHONE SE 2023 SÜRPRİZİ

iPhone SE 2023, ya da 4. nesil iPhone SE için Young'ın iddiası oldukça dikkat çekici. Zira Young'a göre, 2023 yılında çıkacak akıllı telefonun 6,1 inç büyüklüğünde bir ekran gelebileceğini, radikal bir kararla çentik tasarımını bırakıp, delikli ekran tasarımını tercih edebileceğini belirtiyor. Yani 2023'te, günümüzdeki Android akıllı telefonlarda kullanılan nokta çentiğe sahip bir iPhone SE modeli ile karşılaşabiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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