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WWDC 2021 yaklaşıyor, bazı iPhone'ların sonu geliyor!

01.04.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple WWDC 2021 etkinliği için resmi tarihi verdi. Etkinlikte yüksek ihtimalle iOS, iPadOS, WatchOS ve MacOS'un yeni sürümü tanıtılacak. iPhone'lara sunulacak iOS 15'in ise bazı iPhone modellerinin sonunu getirmesi muhtemel. Peki o iPhone modelleri hangileri?

WWDC 2021 yaklaşıyor, bazı iPhone'ların sonu geliyor!

Apple yeni iOS sürümünü, gelenek haline getirmiş bir şekilde, WWDC etkinliklerinde görücüye çıkartıyor. Bu etkinliklerde yeni iPhone işletim sisteminin yanı sıra, MacOS, iPadOS ve WatchOS gibi işletim sistemlerinin yeni sürümleri de tanıtılıyor. Cupertinolu teknoloji devi son WWDC etkinliğinde iOS 14'ü tanıttı ve sonbaharda da kullanıcılara sundu. Apple, WWDC 2021 etkinliğinin tanıtım tarihini ise geçtiğimiz günlerde açıkladı. Buna göre etkinlik 7 Haziran - 11 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. Etkinlikte tanıtılma ihtimali çok yüksek olan iOS 15, aynı zamanda iOS 14 güncellemesini alan bazı iPhone'ların da fişini çekecek.

İŞTE FİŞİ ÇEKİLECEK iPHONE'LAR

Bu fiş çekme operasyonu, Fransız merkezli bir raporda, geçtiğimiz ocak ayında ortaya çıkmıştı. Rapor, iOS 15 güncellemesi alacak iPhone modellerini sıralamıştı. İddialara göre, Apple, iOS 15 güncellemesini iOS 14'ü destekleyen bazı cihazlardan esirgeyecek. İddialara bakılırsa şu iPhone modelleri iOS 15 güncellemesini alamayacak:

  • iPhone 6S
  • iPhone 6S Plus
    1. nesil iPhone SE

iPhone 6S modelleri 2015 yılında satışa çıkmışken, iPhone SE 2016 yılında piyasaya sürülmüştü. Her iki model de iOS 14 güncellemesini almıştı. iOS 15 güncellemesi almayacak iPhone modellerinin yanında, güncellemeye kavuşacak modellerden de bahsetmek gerek. Yine rapora bakılırsa iOS 15'i destekleyen en eski iPhone modeli iPhone 7 ve iPhone 7 Plus olacak. Apple tarafından doğrulanmayan raporda yer alan modellerin tamamı ise şöyle:

RAPORA GÖRE iOS 15 GÜNCELLEMESİ ALACAK iPHONE MODELLERİ

  • iPhone 13 ailesi (iPhone 12s olarak da tanıtılabilir)
  • iPhone SE 2020
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11
  • iPhone XS Max
  • iPhone XS
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 8
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 7
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Son olarak belirtelim; Apple WWDC 2021'in tarihi netleştirse de henüz iOS 15'i tanıtacağını netleştirmedi. Aynı zamanda iPhone 6S, iPhone 6S Plus ve 1. nesil iPhone SE modellerinin iOS 15 almayacağına yönelik herhangi bir resmi açıklama da bulunmuyor. Ancak daha önce de söylediğimiz gibi raporlar, buna işaret ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple iOS
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