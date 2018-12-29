iPhone XS Max inceleme altında

iPhone XS Max’in tasarım hatları son yıllarda çıkan iPhone’lardan pek de farklı değil. Max ibaresinden de anlayacağınız üzere, iPhone X’in daha büyük bir versiyonu olarak da düşünebiliriz. Tabii orada bir de “S” takısı var, ki o da dünyanın en performanslı mobil çiplerinden A12’nin eseri. 6.5 inch değerde ekranı olan telefon, 7.7mm kalınlıkta. Evet, ince bir telefon olduğu söylenebilir aslında. Ağırlığı ise 208 gram, ki boyutlarını da göz önüne alırsak ürünü tek elde kullanmanın zor olduğunu söylememiz lazım. Ürünün ön kısmında herhangi bir fiziksel tuş yer almıyor. Ekran çerçeve oranı %84.4, ki bu çok iyi. Yanlardan yumuşatılmış metal çerçevesi ve arka tarafta da cam tasarımıyla boy gösteriyor. Tabii bu cam tasarım, bir süre sonra parmak izi tutuyor ve avuçta terlemelere yol açabiliyor. Arka taraftaki bir diğer dikkat çekici detay ise, dual kamera sistemi. Apple, bu modelinde IP67 yerine IP68 sertifikasını tercih etmiş, ki böylece 1.5 metre derinliğe kadar suda yarım saat boyunca çalışması mümkün. Tabii Apple’ın böyle bir tavsiyesi olmadığını da söyleyelim.

Mobil bir televizyon gibi



7.6.5 inch değerde ekran gerçekten çok büyük. 1242 x 2688 çözünürlük sunan bu ekran, 458ppi değerde. Dolayısıyla görüntüleri keskin bir şekilde sunabiliyor. Gerek videolarda gerekse de oyunlarda gerçekten başarılı bir görüntüleme var. Öte yandan, bu modelde Super Amoled ekran teknolojisinin kullanıldığını, bu sayede daha az güç tüketiminin mümkün olduğunu da söyleyelim. Bitmedi, Apple, TrueTone görüntüleme teknolojisi sayesinde keskin görüntülerin renklerini de gerçeğe olabildiğince yakın bir şekilde sunuyor. Dış mekan kullanımlarında da XS Max’in çok güçlü olduğu bir gerçek. 7nm A12 Bionic çipsetiyle en performanslı mobil deneyim



iPhone XS Max, Apple’ın 7nm olarak üretilen A12 Bionic çipiyle geliyor. A11’e kıyasla %15’e kadar daha performanslı çalıştığı belirtilen çip, yine A11’e kıyasla %50’ye kadar daha az enerji tüketiyor. Tabii burada kullandığınız uygulamaların da payları var. Ayrıca bu çip, Neural Engine teknolojisine de sahip. Böylece kullanıcıların alışkanlıklarını takip ederek öğrenebiliyor, uygulama performanslarına direkt etki edebiliyor ve kamerada artırılmış gerçeklik çözümleri sunabiliyor.

4GB RAM değeri bulunan ürün, 64, 256 ve 512GB olmak üzere 3 farklı depolama seçeneği sunuyor. Hem Apple’ın belirttiği hem de birçok benchmark testlerinin sonuçlarına göre XS Max, an itibarıyla en güçlü akıllı telefon. Tabii kağıt üzerindeki sonuçlar çoğumuz için bir anlam ifade etmiyor. Zira gerçek deneyimler daha önemlidir. Biz de yaptığımız denemelerde, PUBG gibi henüz stabil olmayan bir oyunla bile en üst seviye görsellikte çok akıcı performans elde ettik. Facebook, Twitter gibi sosyal medya uygulamalarının çalıştırılması, uygulamalar arası geçişler gibi durumlarda da telefonda en ufak bir yavaşlamayla karşılaşmadık. 12+12MP’den oluşan dual ana kamera sistemiyle net fotoğraflar ve videolar



Telefonun arka tarafında 12MP f1.8 açıklık oranı ve 12MP f2.4 açıklık oranına sahip dual kamera sistemi var. İki kamerada da optik görüntü sabitleme özelliği var ve düşük ışıklı koşullarda daha net görüntülerin yakalanması mümkün. Unutmadan, bir de 2X optik zoom özelliği var ki çoğu zaman çok işinize yarayacak, hızlı çalışan ve net sonuçlar veren bir özellik bu.

Şunu rahatlıkla söyleyebiliz ki XS Max’in kameraları çok başarılı. Çok net fotoğraflar ve videolar çekebiliyorsunuz. Ayrıca akıllı HDR özelliği sayesinde çektiğiniz fotoğrafların renkleri daha doygun ve gerçeğe daha uygun şekilde işleniyor. Video tarafında da 4K 60’ye kadar çekim seçenekleriniz var, ki sonuçlar pürüzsüz. Ek olarak, video çekerken stereo ses kaydı da yapılıyor ve böylece daha zengin işitsel deneyimler elde ediyorsunuz. Mesela bir konserde kayıt yaptığınızı düşünsenize? Bass’lardan boğulmamış, tizlerin temiz geldiği, vokalin rahatlıkla anlaşılabildiği kayıtları kim izlemek istemez ki? Yine hızlı çekim, yavaş çekim gibi seçeneklerin yanında gelişmiş bir bokeh çekim özelliği de var. Fotoğraf çektikten sonra isterseniz bulanıklık düzeyini ayarlayabiliyorsunuz ve bu özellik gayet iyi işliyor. Ön tarafa geldiğimizde ise 7MP değerde selfie kamerasını görüyoruz. Selfie’ler ve görüntülü görüşmeler için yeterli olan bu kamera, 60FPS değerde 1080p videolar da çekebiliyor. Yine de, kalitesi biraz daha iyi olabilirdi. Özellikle de düşük ışık koşullarında.

E hani hızlı şarj adaptörü, kulaklık adaptörü?



XS Max, diğer güncel iPhone modelleri gibi hızlı şarj ve kablosuz şarj desteği sunuyor, ancak hızlı şarj tarafında can sıkıcı bir şey var. Kutudan çıkan adaptörün hızlı şarj özelliği yok. Dolayısıyla bunu ayrıca satın almanız lazım. Kendi kulaklığınızı kullanmanız için 3.5mm dönüştürücü aparat da kutudan çıkmıyor. Bunu da ayrıca satın almalısınız. Yani daha fazla para ödemeniz lazım, ki bu da sinir bozucu. Gelelim ürünün pil ömrüne. Apple, bu telefonunda 3174 mAh pil kullanıyor. Tabii Apple’ı düşününce 3174 mAh gerçekten büyük bir değer, ama size bir günlük kullanımdan fazlasını kolay kolay sunmuyor. Zira pil büyük olsa da ekran da büyük. Unutmayın, 6.5 inch’lik ekrandan söz ediyoruz. Son sözlere gelirsek…



iPhone XS Max, an itibarıyla en güçlü akıllı telefonlardan bir tanesi. 6.5 inch değerde ekranıyla da an itibarıyla en büyük ekranlı iPhone. A12 bionik işlemcisi ve dual kamerası sayesinde pek çok şey yapabilmeniz mümkün. Video düzenlemelerinden fotoğraf düzenleme işlemlerine, sosyal medya uygulamalarından güncel oyunlara kadar her şeyi performanslı bir şekilde halledebilirsiniz. Yüz tanıma sistemi de gayet başarılı.