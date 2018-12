iPhone XS Max inceleme altında

4GB RAM değeri bulunan ürün, 64, 256 ve 512GB olmak üzere 3 farklı depolama seçeneği sunuyor. Hem Apple’ın belirttiği hem de birçok benchmark testlerinin sonuçlarına göre XS Max, an itibarıyla en güçlü akıllı telefon. Tabii kağıt üzerindeki sonuçlar çoğumuz için bir anlam ifade etmiyor. Zira gerçek deneyimler daha önemlidir. Biz de yaptığımız denemelerde, PUBG gibi henüz stabil olmayan bir oyunla bile en üst seviye görsellikte çok akıcı performans elde ettik. Facebook, Twitter gibi sosyal medya uygulamalarının çalıştırılması, uygulamalar arası geçişler gibi durumlarda da telefonda en ufak bir yavaşlamayla karşılaşmadık.

E hani hızlı şarj adaptörü, kulaklık adaptörü?



XS Max, diğer güncel iPhone modelleri gibi hızlı şarj ve kablosuz şarj desteği sunuyor, ancak hızlı şarj tarafında can sıkıcı bir şey var. Kutudan çıkan adaptörün hızlı şarj özelliği yok. Dolayısıyla bunu ayrıca satın almanız lazım. Kendi kulaklığınızı kullanmanız için 3.5mm dönüştürücü aparat da kutudan çıkmıyor. Bunu da ayrıca satın almalısınız. Yani daha fazla para ödemeniz lazım, ki bu da sinir bozucu.

Gelelim ürünün pil ömrüne. Apple, bu telefonunda 3174 mAh pil kullanıyor. Tabii Apple’ı düşününce 3174 mAh gerçekten büyük bir değer, ama size bir günlük kullanımdan fazlasını kolay kolay sunmuyor. Zira pil büyük olsa da ekran da büyük. Unutmayın, 6.5 inch’lik ekrandan söz ediyoruz.

Son sözlere gelirsek…



iPhone XS Max, an itibarıyla en güçlü akıllı telefonlardan bir tanesi. 6.5 inch değerde ekranıyla da an itibarıyla en büyük ekranlı iPhone. A12 bionik işlemcisi ve dual kamerası sayesinde pek çok şey yapabilmeniz mümkün. Video düzenlemelerinden fotoğraf düzenleme işlemlerine, sosyal medya uygulamalarından güncel oyunlara kadar her şeyi performanslı bir şekilde halledebilirsiniz. Yüz tanıma sistemi de gayet başarılı.