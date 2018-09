iPhone Xs Plus Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Cupertino merkezli Apple, 12 Eylül tarihinde düzenleyeceği Gather Round etkinliğinde yeni iPhone modellerini tanıtacak. iPhone Xs ve iPhone Xs Plus modellerinin sergileyeceği bu etkinlikte en çok merak edilen konu fiyat olacak gibi görünüyor. iPhone X ile telefonda psikolojik sınır 999 dolara ülkemizde ise önce 6.499 TL daha sonra da 7.499 TL‘ye çıkaran Apple, iPhone Xs Plus Türkiye fiyatı ile yine can yakacak gibi görünüyor.

Analistler iPhone Xs Plus modelinin iPhone X gibi 999 dolar olacağını söylüyor. Ancak bu fiyattan bile güncel dolar kuru ile çevirdiğimizde telefonun fiyatı kemiksiz olarak 6.800 TL civarında oluyor. İşin içerisine vergiler girdiğinde ise iPhone Xs Plus fiyatı 8.999 TL veya 9.399 TL’ye kadar çıkıyor.

Tahminlerimize göre; 64 GB iPhone Xs Plus ülkemizde 8.999 TL‘ye satışa sunulacak. 128 GB sürümünün 9.399 TL ve olası bir ihtimal ile 256 veya 512 GB‘lık sürümün ise 10.000 TL‘yi bulmasını bekliyoruz. Kurda yaşanan dalgalanmalar geçse bile, Apple mevcutta zamladığı ürünlerin fiyatlarını indirmediği gibi yeni iPhone’ları da tepe fiyattan satışa sunacaktır.