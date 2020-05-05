HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İpler geriliyor! Ağır suçlama: Yozlaşmış!

İpler geriliyor! Ağır suçlama: Yozlaşmış!

DÜNYA HABERLERİ  | 05.05.2020 13:50 | Son Güncelleme

Çin basını, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığını ve ellerinde büyük kanıt olduğunu iddia eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu "yozlaşmış bir politikacı" olmakla itham etti.

İpler geriliyor! Ağır suçlama: Yozlaşmış!

Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organlarından Global Times gazetesi, ABD Dışişleri Bakanını "Pompeo, yalanlarıyla Hristiyanlığa ihanet ediyor." başlığıyla yayımladığı bir başyazıda hedef aldı.

Pompeo'nun Evanjelik inancını taşımasından yola çıkarak hazırlanan yazıda, ABD Dışişleri Bakanı'nın Çin'in gerçeği sakladığı yönündeki söylemleriyle Batı medyasındaki Çin karşıtlığını körüklediği öne sürüldü. Yazıda, ABD Başkanı Donald Trump'ın kasım ayındaki seçimi kazanması için Trump’a yönelen öfkeyi azaltmak istediği ve "Çin'in yükselişini kabullenemeyen" Pompeo'nun "yalanlara" başvurduğu savunuldu.

"Pompeo şüphesiz yozlaşmış bir politikacı." ifadesi kullanılan başyazıda "Dünyanın en önemli bilim insanları virüsün doğadan geldiğine inanıyor. Hiçbir ABD'li bilim insanı virüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan geldiğini ispatlamadı. Pompeo 'büyük kanıt' diye adlandırdığı şeyi nereden bulabilir?" değerlendirmesinde bulunuldu.

"VİRÜSÜN KAYNAĞI" TARTIŞMALARI

Çin'in önde gelen epidemiyologlarından Cong Nanşan, 27 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "Kovid-19'un ilk Çin'de keşfedilmiş olması kaynağının Çin'de olduğu anlamına gelmiyor." ifadeleriyle "virüsün kaynağı" tartışmalarını başlatmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien de Twitter hesabından ABD'yi hedef alarak virüsü Washington yönetiminin Çin'e getirmiş olabileceğini ileri sürmüştü.

İki ülke arasında iki ayı aşkındır devam eden virüsün kaynağı ve nereden çıktığı tartışması son günlerde ABD ve Çin arasında sert açıklamaları da beraberinde getirdi. ABD virüsün Vuhan'daki bir laboratuvarda üretildiğini öne sürüyor ve Çin'i virüsün kaynağını gizlemekle itham ediyor.

Pompeo, pazar günü ABD basınına yaptığı açıklamada, Çin yönetiminin uluslararası ajanslarda çalışan gazetecileri ülkeden atıp, uyarılarda bulunan Çinli doktorları susturmak suretiyle Vuhan'da ortaya çıkan virüsün gizli kalması için uğraştığını ve bunun dünya genelinde yüz binlerce insanı etkilediğini vurgulamıştı. Çin yönetiminin bu girişimine dair net bulgular olduğunu belirten Pompeo, şunları kaydetmişti:

"Başkan Trump bu konuda oldukça açık. Bizim belirlediğimiz zamanda sorumlu olanlardan hesap soracağız. Çin'in standartların altındaki laboratuvarlar ile dünyayı enfekte etme geçmişi var. Çin laboratuvarındaki başarısızlıkların bir sonucu olan virüslere ilk kez maruz kalmıyoruz. İstihbarat kuruluşları bu konuda çalışmalarına devam etmelidir ancak size bunun (Kovid-19) Vuhan'daki laboratuvardan çıktığına dair çok sayıda delil olduğunu söyleyebilirim."

ABD basınından Washington Post gazetesi, 14 Nisan'da yayımladığı haberde, ABD'nin Pekin Büyükelçiliğinin Dışişleri Bakanlığına 2018'de gönderdiği şifreli yazışmalarda, yarasalardaki beta koronavirüsler üzerine araştırmalar yapan Vuhan Viroloji Enstitüsündeki laboratuvardaki güvenlik ve sağlık şartlarından duyulan endişeyi dile getirdiği kaydetmişti.

Haberde, ABD'nin Vuhan Başkonsolosu Jamison Fouss ile Büyükelçilik Danışmanı Rick Switzer'ın 27 Mart 2018'de laboratuvara düzenledikleri ziyaretin ardından, Dışişleri Bakanlığına "hassas" ibareli iki şifreli mesaj gönderdiği, bu mesajlarda "burada incelenen yarasalardan SARS'a benzer bir koronavirüsün laboratuvar çalışanlarına geçip onlardan başkalarına bulaşabileceği" uyarısında bulunduğu belirtilmişti.

CNN televizyonunda 16 Nisan'da yer alan haberde de ABD istihbarat ve ulusal güvenlik kurumlarının, Vuhan'da deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görüldüğü için orada ortaya çıktığı sanılan Kovid-19'un aslında Vuhan'daki bir laboratuvardan yanlışlıkla insanlara bulaşmış olma ihtimali üzerinde durduğu bildirilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Prof. Dr. Usta: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkiliProf. Dr. Usta: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkili
ABD birbirine girdi! Karşılıklı suçlamalarABD birbirine girdi! Karşılıklı suçlamalar
Belinizdeki ağrı geçmiyorsa dikkat! Belinizdeki ağrı geçmiyorsa dikkat!

En Çok Okunan Haberler

Antalya ve Burdur Valisi: Tatil için gelenleri almayacağız

Antalya ve Burdur Valisi: Tatil için gelenleri almayacağız

Milli Piyango çekilişinde tartışma yaratan görüntü!

Milli Piyango çekilişinde tartışma yaratan görüntü!

Nur Yerlitaş'ın mezarında yaptığı paylaşımla tepki çekti

Nur Yerlitaş'ın mezarında yaptığı paylaşımla tepki çekti

Perakende devi konkordato başvurusu yaptı

Perakende devi konkordato başvurusu yaptı

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Bilim Kurulu Üyesi Çelik, 'sıkıntı yaratacak' diyerek uyardı

Bilim Kurulu Üyesi Çelik, 'sıkıntı yaratacak' diyerek uyardı

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

'Ay-Yıldız'ı örnek alan İngiliz pilota soruşturma!

'Ay-Yıldız'ı örnek alan İngiliz pilota soruşturma!

Playstation 4

Playstation 4

'Öldü' iddiası olay olmuştu! Kuzey Kore'den beklenen açıklama geldi

'Öldü' iddiası olay olmuştu! Kuzey Kore'den beklenen açıklama geldi

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

Diğer Haberler
Gana'nın dansçı tabut taşıyıcıları konuştu!

Gana'nın dansçı tabut taşıyıcıları konuştu!

ABD birbirine girdi! Karşılıklı suçlamalar

ABD birbirine girdi! Karşılıklı suçlamalar

Dünya basınının gözü Türkiye'de

Dünya basınının gözü Türkiye'de

Venezuela'da yeni darbe girişimi

Venezuela'da yeni darbe girişimi

Putin'den Kuzey Kore lideri Kim'e madalya

Putin'den Kuzey Kore lideri Kim'e madalya

3 doktor şüpheli şekilde hastanelerin pencerelerinden düştü

3 doktor şüpheli şekilde hastanelerin pencerelerinden düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.