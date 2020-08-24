iPod standlı Mac Mini prototipi 15 yıl sonra görüntülendi!

Apple ürettiği ürünler kadar üretmediği ürünlerle de dikkat çeken bir firma. Geçtiğimiz yıllarda bunun bir örneği ile karşılaştık. AirPower adında kablosuz bir şarj standı üreteceğini söyleyen Apple, maalesef dediğini yapamadı ve AirPower rafa kaldırıldı. Daha sonra ise AirPower'ın prototip görüntüleri yayınlandı. Hatta bugünlerde AirPower'ın iç tasarımını gösteren birçok görsel ortaya çıktı. Apple'ın sadece bugünü değil geçmişi de üretilmeyen ürünlerle dolu. Bu ürünlerden biri de iPod standına sahip Mac Mini.

YILLAR ÖNCEKİ MAC MİNİ PROTOTİPİ ORTAYA ÇIKTI

Bir Twitter kullanıcısı, iPod standlı Mac Mini prototipinin fotoğraflarını hesabı üzerinden paylaştı. Mac Mini prototipi, adından da anlaşılacağı üzere bir iPod standına sahip. Böylece 15 yıl öncenin popüler cihazları olan iPod Nano'lar Mac Mini'ye bağlanabiliyor, Apple için küçük de olsa bir ekosistem kuruluyordu. iPhone 4 ve iPhone 4S'te kullanılan 30 pinli girişe yer veren Mac Mini, ne yazık ki hiçbir zaman üretilmedi.

APPLE İPOD STANDLI MAC MİNİ'Yİ NEDEN RAFA KALDIRDI?

iPod modelleri döneminde popüler olsa da Mac Mini ile entegre çalışmaları sürdürülebilir değildi. Zira, iPod modellerinin tasarımı hep değiştiriliyordu. Uyumlulukta sorunlar yaşanabilirdi. Doğrusu söylemek gerekirse Mac Mini'nin üzerinde böyle bir standın olması da estetik açıdan pek hoş durmuyordu. Bu yüzden olsa gerek Apple prototipi rafa kaldırmayı tercih etti. Belki de firma kendisi için en iyi tercihi yaptı.

