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iPod'un tasarımcısıydı! Yeni cihazıyla herkesi şaşırtmayı başardı: Kredi kartı boyutunda, fiyatı ise...

07.12.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPod'un tasarımcısı Tony Fadell, yeni bir cihaz ile karşımıza çıktı. iPod'un babası olarak bilinen Fadell'in yeni cihazı görenleri ise şaşırttı. Çünkü iPod'un tasarımcısı bu kez kripto para depolamak için kredi kartı boyutunda bir cihaz tasarladı. Yeni cihazın fiyatı ise açıklandı.

iPod'un tasarımcısıydı! Yeni cihazıyla herkesi şaşırtmayı başardı: Kredi kartı boyutunda, fiyatı ise...

iPod, Apple'ın iPhone dışındaki en dikkat çeken ürünlerinden biri olarak görülüyor. iPod’un tasarımcısı Tony Fadell ise teknolojinin merkezi olarak nitelenen Silikon Vadisi'nde iPod'un babası olarak biliniyor. Fadell, iPod'u tasarladıktan sonra şimdi bir kez daha karşımıza çıktı. iPod'un babası bu kez insanların kripto paralarını saklaması için yeni bir cihaz tasarladı.

IPOD'UN TASARIMCISININ YENİ ÜRÜNÜ: LEDGER STAX

CNBC'nin haberine göre, Fransız kripto varlık güvenlik firması Ledger tarafından oluşturulan ürün, şirketin yıllık Ledger Op3n etkinliğinde piyasaya sürüldü. Ledger Stax adı verilen cihaz küçük bir akıllı telefona veya kredi kartı okuyucusuna benziyor. 85 milimetre uzunluğunda ve 54 milimetre genişliğinde olan cihaz, yaklaşık bir kredi kartı büyüklüğünde. Ayrıca yaklaşık 45 gram olan cihazın bir iPhone’dan daha hafif olduğu belirtiliyor.

E-MÜREKKEP EKRANA SAHİP

Amazon’un Kindle e-okuyucularına benzer siyah beyaz bir e-mürekkep ekrana sahip olan Ledger Stax, aynı zamanda başka cüzdanları birbirine tutturabilmek için mıknatıslar da içeriyor. Kullanıcıların cihazı USB kablosuyla dizüstü bilgisayarlarına veya Bluetooth aracılığıyla telefonlarına bağlayabildiği bilgisi veriliyor.

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İŞTE FİYATI

Ledger'a göre, 279 dolarlık bir fiyat etiketi bulunan Ledger Stax, 2023′ün ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek.

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Kripto para iPod

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