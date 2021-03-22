iQOO U3x 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

iQOO vivo'nun alt markası olarak tarif edebileceğimiz bir şirket. iQOO 7 ile AnTuTu Şubat 2021 en güçlü Android telefonlar listesinin zirvesinde olan şirket, yeni akıllı telefonunu görücüye çıkardı. Bu akıllı telefonun adı ise iQOO U3x 5G.

iQOO U3X 5G ÖZELLİKLERİ

iQOO U3x 5G'nin özellikleri arasında 6,58 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde IPS bir ekran var. Telefon 90 Hz ekran yenileme oranına sahip. Damla çentikle gelen iQOO U3x 5G, çentiğinde 8 MP'lik bir selfie kamerası taşıyor. Telefon parmak izi okuyucusunu ekranının altında değil, yan tarafında taşıyor. 5G destekli Snapdragon 480 işlemcisini bünyesinde taşıyan iQOO U3x 5G, 4 GB/6 GB/8 GB RAM ve 64 GB/128 GB dahili depolama alanı ile özelleştirilebiliyor. Bunun dışında telefonda Android 11 tabanlı iQOO UI 1.0 arayüzü, 18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh'lik batarya ve Wi-Fi 802.11ac desteği bulunuyor.

iQOO U3x 5G'nin arka tarafına geçelim. Telefon ilginç bir şekilde çift kamera kurulumuna sahip. Bu kameralardan ilki 13 MP çözünürlüğünde ve ana kamera olarak görev yapıyor. İkincil kamera ise 2 MP çözünürlüğünde ve derinlik kamerası olarak ana kameraya yardımcı oluyor.