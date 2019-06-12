Irak Bahreyn'deki çalıştaya katılmayacak

BAĞDAT (AA) - Irak'ın Filistin meselesiyle ilgili Bahreyn'in başkenti Manama'da bu ay düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayına katılmayacağı bildirildi.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahhaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu konferansla ilgilenmiyoruz ve katılmayacağız." dedi.

Sahhaf, Irak'ın Filistin halkının hakkı ve davasına yönelik prensipleri ile tutumunda değişiklik olmadığını vurguladı.

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Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.