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Irak Başbakanı Abdulmehdi'den Sadr’a erken seçimle ilgili mektup

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 16:16 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi: -"Erken seçim çağrısının amacı hükümetin değiştirilmesi ise bunun için siz (Sadr) ve Hadi el-Amiri'nin yeni hükümetin kurulması amacıyla anlaşması gerekiyor. Böylece Başbakan olarak istifamı sunup birkaç gün veya birkaç saatte hükümeti devredeceğim"

BAĞDAT (AA) – Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, erken seçim çağrısı yapan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a gönderdiği mektupta, "Erken seçim çağrısının amacı hükümetin değiştirilmesi ise bunun için siz (Sadr) ve Hadi el-Amiri'nin yeni hükümetin kurulması amacıyla anlaşması gerekiyor. Böylece Başbakan olarak istifamı sunup birkaç gün veya birkaç saatte hükümeti devredeceğim." ifadesini kullandı.

Abdulmehdi, kendisine dün erken seçim çağrısı yapan Sadr'a açık mektup gönderdi. Söz konusu mektup, Başbakanlık Basın Ofisi tarafından da kamuoyuna duyuruldu.

Irak Başbakanı Abdulmehdi mektubunda, Sadr'ın çağrısına "Erken seçime gitmek için önce Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in Başbakanın Meclisin feshedilmesi yönündeki talebini kabul etmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanının daha sonra 60 gün içerisinde gerçekleşmesi gereken erken seçim kararı alması lazım." karşılığını verdi.

Erken seçim için Anayasanın 64'üncü maddesini de hatırlatan Abdulmehdi, 329 sandalyeli Meclisin üçte birinin (110 milletvekili) Meclisin feshedilmesi için Meclis Başkanlık Divanına talepte bulunması gerektiğini hatırlattı.

Abdulmehdi, bunun gerçekleşmesinin ardından hükümetin istifa edeceğini ve erken seçim yolunun açılabileceğini vurguladı.

- Sadr'a "Amiri ile anlaşın ve hükümeti kurun" çağrısı

Abdulmehdi, mektubundan şunları kaydetti:

"Erken seçim çağrısının amacı hükümetin değiştirilmesi ise bunun için siz (Sadr) ve Hadi el-Amiri'nin yeni hükümetin kurulması amacıyla anlaşması gerekiyor. Böylece Başbakan olarak istifamı sunup birkaç gün veya birkaç saatte hükümeti devredeceğim. Siyasi grupların da gerekli oylama için görevini yerine getireceğine inanıyorum."

- Erken seçimin zorlukları ve "meçhule sürükler" uyarısı

Erken seçim kararı alınsa bile bunun yapılıp yapılmayacağı ya da ne zaman yapılacağının belirsizlik içerdiğini savunan Abdulmehdi, erken seçimin zorluklarına vurgu yaptı. Abdulmehdi, "Erken seçim, bizi büyük meçhulle karşı karşıya bırakabilir." değerlendirmesinde bulundu.

- Meclis Başkanı, Başbakanı Meclise çağırdı

Mektubun açıklanmasının ardından Meclis Başkanı Muhmmed el-Halbusi, Başbakan Abdulmehdi'ye erken seçim kararı için meclise gelmesi çağrısı yaptı.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, dün Başbakan Abdulmehdi'ye ülkeyi uluslararası toplumun gözetiminde erken seçime götürmeye çağırmıştı.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başladı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi de yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bağdat ırak Sadr

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