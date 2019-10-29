Irak Başbakanı Abdulmehdi'den Sadr’a erken seçimle ilgili mektup

BAĞDAT (AA) – Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, erken seçim çağrısı yapan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a gönderdiği mektupta, "Erken seçim çağrısının amacı hükümetin değiştirilmesi ise bunun için siz (Sadr) ve Hadi el-Amiri'nin yeni hükümetin kurulması amacıyla anlaşması gerekiyor. Böylece Başbakan olarak istifamı sunup birkaç gün veya birkaç saatte hükümeti devredeceğim." ifadesini kullandı.

Abdulmehdi, kendisine dün erken seçim çağrısı yapan Sadr'a açık mektup gönderdi. Söz konusu mektup, Başbakanlık Basın Ofisi tarafından da kamuoyuna duyuruldu.

Irak Başbakanı Abdulmehdi mektubunda, Sadr'ın çağrısına "Erken seçime gitmek için önce Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in Başbakanın Meclisin feshedilmesi yönündeki talebini kabul etmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanının daha sonra 60 gün içerisinde gerçekleşmesi gereken erken seçim kararı alması lazım." karşılığını verdi.

Erken seçim için Anayasanın 64'üncü maddesini de hatırlatan Abdulmehdi, 329 sandalyeli Meclisin üçte birinin (110 milletvekili) Meclisin feshedilmesi için Meclis Başkanlık Divanına talepte bulunması gerektiğini hatırlattı.