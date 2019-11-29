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Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi istifa edeceğini açıkladı

29.11.2019 16:21 | Son Güncelleme

Adil Abdülmehdi, güvenlik güçlerinin dün Nasiriye'de çok sayıda hükümet karşıtı göstericiyi öldürmesinin ardından istifa edeceğini açıkladı. Perşembe günü başkent Bağdat, Necef ve Nasiriye'deki gösterilerde 40'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, güvenlik güçlerinin dün Nasiriye'de çok sayıda hükümet karşıtı göstericiyi öldürmesinin ardından istifa edeceğini açıkladı.

Adil Abdülmehdi'nin ofisinden yapılan açıklamada, Başbakanın istifasını Cumhurbaşkanı Berham Salih'e sunacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Irak Meclisi'nin Abdülmehdi'nin halefini seçebileceği belirtildi.

Perşembe günü başkent Bağdat, Necef ve Nasiriye'deki gösterilerde 40'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Abdülmehdi, Nasiriye'de en az 27 göstericinin güvenlik güçlerinin gerçek mermilerle ateş açması sonucu yaşamlarını yitirmelerinin ardından, kente gönderdiği komutan Cemil Şumari'yi görevden almıştı.

Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler yaklaşık 2 ay önce başlamış, dün bu sürede en çok kan dökülen günlerden biri olmuştu.

Ülkenin önde gelen Şii din adamı Ayetullah Ali Sistani protestolarda kan dökülmesini kınamıştı.

Ayetullah Ali Sistani'nin sözleri, Irak Parlamentosu'ndan, Abdülmehdi hükümetine destesini çekmesini istediği şeklinde yorumlanmıştı.

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