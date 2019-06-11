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Irak Başbakanı: "İstifa niyetim yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 21:29 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı: "İstifa niyetim yok"

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, görevinden istifa etme niyeti taşımadığını söyledi.

Abdulmehdi, Bağdat’taki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, kabinedeki eksik bakanlıklar nedeniyle görevinden istifa edeceği yönündeki iddialara cevap verdi.

Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Abdulmehdi, "Başbakan'ı değiştirmek meclisin yetkisi dahilindedir. Görevimden istifa etme niyetim yok. Hükümet programını tamamlamaya kararlıyız." dedi.

Başbakan Abdulmehdi, siyasi partilerin iktidar üzerinde baskı ve etkisinin bulunmadığını savunarak, ülke yönetiminin Başbakan'ın sorumluluğunda olduğunu kaydetti.

Kabinesindeki Savunma, İçişleri, Adalet ve Eğitim Bakanlıklarının eksikliğinin yakında giderileceğini söyleyen Abdulmehdi, bunun için siyasi partileri de uzlaşmaya çağırdı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı'nın seçilmesi ve hükümet başkanlığı teklifinin verilmesini olumlu değerlendirdiklerini ifade eden Abdulmehdi, IKBY'deki gelişmelerden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Adil Abdülmehdi IKBY ırak

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