Irak Basra Körfezi'nde İsrail'i istemiyor

BAĞDAT (AA) - Irak, Basra Körfezi'nde gemilerin geçişini güvence altına almak için oluşturulacak herhangi bir güce İsrail'in katılmasını kabul etmediğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Irak, Basra Körfezi'ndeki gemilerin geçişini güvence altına almak için oluşturulacak herhangi bir askeri güce İsrail'in katılmasını reddediyor." ifadesini kullandı.

Gemilerin Basra Körfezi'nden güvenli geçişinin Körfez ülkelerince sağlanabileceğini kaydeden Hekim, ülkesinin sessiz şekilde yürüttüğü müzakerelerle bölgedeki gerginliği azaltmaya çalıştığına işaret etti.

Muhammed Ali el-Hekim ayrıca, Batılı güçlerin bölgedeki varlığının gerginliği artıracağını da vurguladı.

ABD yönetiminin, Hürmüz Boğazı ve Babu'l Mendeb'de "seyrüsefer güvenliğini sağlamak için uluslararası koalisyon oluşturma" girişimine İngiltere haricindeki Avrupa ülkeleri olumsuz yanıt vermişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise geçen salı günü yaptığı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin, ABD'nin Körfez'de kurmaya çalıştığı uluslararası koalisyonun bir parçası olduğunu söylemişti.

